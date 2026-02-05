Pamela López decidió mandar CARTA NOTARIAL a Dayron Martin tras revelarse que habrían tenido relación clandestina | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Amor y Fuego

El programa Amor y Fuego reveló que Pamela López decidió enviar una carta notarial a Dayron Martin luego de que él asegurara públicamente que ambos mantuvieron una relación cuando todavía estaba vinculado sentimentalmente con Anhelí Arias. Estas declaraciones generaron gran polémica en redes sociales y en el mundo del espectáculo.

Según el informe difundido por el espacio televisivo, Pamela López no habría tomado a la ligera estas afirmaciones y optó por iniciar acciones formales para defender su imagen. La carta notarial fue enviada directamente a Dayron Martin con el fin de exigir una rectificación sobre lo declarado.

En el documento legal se detalla que López solicita que Dayron se retracte de sus palabras dentro de un plazo determinado. “Le requiero que se rectifique en un plazo máximo de 72 horas de recibida la presente carta, por los mismos medios en los que difundió dichas versiones”, se lee textualmente en la notificación.