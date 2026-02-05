Wapa.pe
Pamela López decidió mandar carta notarial a Dayron Martin tras revelarse que habrían tenido relación clandestina

Pamela López decidió mandar carta notarial a Dayron Martin tras revelarse que habrían tenido relación clandestina

Pamela López y su lucha por limpiar su imagen

    Pamela López decidió mandar carta notarial a Dayron Martin tras revelarse que habrían tenido relación clandestina
    Pamela López decidió mandar CARTA NOTARIAL a Dayron Martin tras revelarse que habrían tenido relación clandestina | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Amor y Fuego
    Pamela López decidió mandar carta notarial a Dayron Martin tras revelarse que habrían tenido relación clandestina

    El programa Amor y Fuego reveló que Pamela López decidió enviar una carta notarial a Dayron Martin luego de que él asegurara públicamente que ambos mantuvieron una relación cuando todavía estaba vinculado sentimentalmente con Anhelí Arias. Estas declaraciones generaron gran polémica en redes sociales y en el mundo del espectáculo.

    Según el informe difundido por el espacio televisivo, Pamela López no habría tomado a la ligera estas afirmaciones y optó por iniciar acciones formales para defender su imagen. La carta notarial fue enviada directamente a Dayron Martin con el fin de exigir una rectificación sobre lo declarado.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Hija de Pamela López DEFIENDE a Paul Michael tras fuertes ataques y calificarlo de MEQUETREFE: “Un gran apoyo...”

    En el documento legal se detalla que López solicita que Dayron se retracte de sus palabras dentro de un plazo determinado. “Le requiero que se rectifique en un plazo máximo de 72 horas de recibida la presente carta, por los mismos medios en los que difundió dichas versiones”, se lee textualmente en la notificación.

    Este nuevo enfrentamiento ha despertado reacciones divididas entre los seguidores de los involucrados, quienes esperan que se esclarezca la situación. Mientras tanto, el caso continúa generando atención mediática y podría traer nuevas revelaciones en los próximos días.

    SOBRE EL AUTOR:
    Pamela López decidió mandar carta notarial a Dayron Martin tras revelarse que habrían tenido relación clandestina
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

