Corte de agua este 21 y 22 de enero en siete distritos: estas son las zonas afectadas y los horarios, informa Sedapal

Chofer que trasladó solos a los hijos de Christian Cueva y Pamela López a la escuela se pronuncia

El conductor que llevó a los hijos de Christian Cueva y Pamela López rompió su silencio. 

    Luego de que la institución educativa de los hijos de Pamela López y Christian Cueva alertara que los menores habrían llegado solos al colegio en taxi, el conductor señalado decidió romper su silencio y brindar su versión ante las cámaras de Amor y Fuego, asegurando que no fue un hecho aislado y que mantiene un vínculo cercano con la familia.

    Chofer que trasladó a los hijos de Pamela López y Christian Cueva aclara la polémica

    Pamela López se vio envuelta en una fuerte controversia luego de que el colegio de sus hijos informara que los pequeños fueron enviados sin la compañía de un adulto responsable, situación que generó duras críticas hacia la animadora de eventos, quien actualmente tiene la custodia de los menores.

    Frente a los cuestionamientos, López reaccionó con firmeza y explicó que ese día sus hijos fueron trasladados por su chofer de confianza, debido a que perdieron la movilidad escolar al salir tarde de casa. Incluso, envió un correo electrónico a la profesora para aclarar lo sucedido y exigir que no se vuelva a insinuar que pone en riesgo a sus hijos.

    PUEDES LEER: Hija de Pamela López lanza fuerte mensaje tras confirmarse que su mamá NO se DIVORCIARÁ de Cueva: "Rompe el patrón"

    En medio del revuelo, el programa de espectáculos logró comunicarse con el conductor involucrado, quien confirmó que mantiene una relación laboral cercana con la familia y respaldó la versión de Pamela López.

    “Sí, yo los llevo y también los recojo. Incluso en otras ocasiones los he acompañado a sus entrenamientos y partidos de fútbol”, declaró el chofer al ser consultado por el programa.

    Finalmente, el hombre recalcó que no es la primera vez que traslada a los menores y negó tajantemente que hayan sido enviados solos en un servicio de taxi, asegurando que él es la única persona encargada de su movilización.

    “Trabajo con Pamela desde hace varios años, aproximadamente tres o cuatro. Los niños nunca han ido solos en taxi; la única persona que los lleva soy yo”, sentenció.

