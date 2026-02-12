Viudo de Muñequita Milly expone a familia de ella de LUCRAR con su legado y desata controversia

Viudo de Muñequita Milly cuestiona homenajes que usarían la imagen de la cantante sin beneficios para él. El conflicto podría terminar en instancias legales.

Viudo de Muñequita Milly cuestiona a la familia de ella por 'FACTURAR' con su imagen. | Composición Wapa

Viudo de Muñequita Milly cuestiona a la familia de ella por 'FACTURAR' con su imagen. | Composición Wapa

Lo que comenzó como una serie de conciertos cargados de emoción para recordar a Muñequita Milly —cuyo nombre real era Flor Sheiza Quispe Sucapuca— ahora estaría derivando en un conflicto que podría escalar a instancias legales.

Los homenajes musicales en distintas ciudades, que buscaban mantener vivo el legado de la artista, habrían generado desacuerdos dentro de su propio entorno familiar. En el centro de la controversia aparece su viudo, Wilfredo Quispe Gaspar, quien no estaría conforme con la forma en que se vienen organizando estos eventos.

El reclamo del viudo: ¿quién recibe los beneficios?

El tema fue abordado en el programa América Hoy, donde se señaló que Wilfredo no estaría de acuerdo con que la imagen de la cantante se utilice en espectáculos conmemorativos sin que él ni el hijo que tuvo con la intérprete reciban beneficios económicos.

Durante la emisión, se mencionó incluso que los conciertos incluirían recreaciones de la artista mediante inteligencia artificial. Según expuso Janet Barboza, el malestar del viudo habría quedado resumido en una frase: “Se pasean haciendo homenajes… y yo qué, ¿estoy pintado?”.

Los hermanos de la cantante, quienes también se dedican a la música y estuvieron en el set del magazine, evitaron profundizar en el tema y lo calificaron como un “tema delicado”. Sin embargo, aseguraron que parte de los ingresos sí estarían destinados al hijo de la artista.

Cuando se planteó si el viudo también tendría derecho a un porcentaje, la respuesta dejó abierta la posibilidad de un conflicto mayor. “En ese caso entrarían los abogados”, señalaron, insinuando que el desacuerdo podría trasladarse al ámbito legal.

El mensaje público que aviva la polémica

La tensión no quedó solo en declaraciones televisivas. Horas después, Wilfredo Quispe utilizó su cuenta oficial de Facebook para responder directamente a sus cuñados, dejando un mensaje que reavivó la controversia.

"Me sorprende que puedan salir hablar mal de mi… en TV nacional y mintiéndole a la gente", escribió.

El cruce de versiones plantea interrogantes sobre la administración del legado artístico de ‘Muñequita Milly’ y el manejo de los derechos vinculados a su imagen. Mientras los homenajes continúan convocando público, la disputa interna amenaza con empañar lo que inicialmente buscaba ser un tributo a su memoria.