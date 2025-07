Durante la emisión, Magaly Medina presentó el testimonio de Wilfredo Quispe , viudo de la artista, quien rompió en llanto al exigir que el médico sea suspendido de manera indefinida. Según afirmó, Fong no debería seguir operando tras lo ocurrido con su esposa.

“Yo quiero que lo inhabiliten de manera permanente. No puede estar tranquilamente operando a más personas. Debe asumir su responsabilidad. Siento una gran tristeza. Solo mi hijo me da fuerza para seguir adelante”, declaró Wilfredo, quien dejó en claro que su pedido no responde a un deseo de venganza, sino a una búsqueda de justicia por la pérdida irreparable de su esposa.