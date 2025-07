También criticó a Franco, señalando que seguramente está contenta por haber sido oficializada, aunque esto haya sido a costa del sufrimiento de una familia. “Debe sentir que la legalizaron después de tanto. No le importa si él tiene una carrera de pelotero en declive. No le importa si no le pasa a sus hijos. Vive en una realidad que no pertenece, no es empática con lo que pide sus niños”, añadió.