Melcochita habría simulado RECONCILIACIÓN con Monserret para irse del país y no regresar

Hija de Melcochita asegura que el humorista viajó a EE. UU. para no volver al Perú. Monserrat Seminario mostró su despedida en TikTok y dio otra versión.

Las recientes declaraciones de Susan Villanueva encendieron nuevamente la polémica en torno a la vida personal del humorista Melcochita, cuyo nombre real es Pablo Villanueva. Según la hija del artista, el viaje del cómico a Estados Unidos no tendría únicamente fines laborales, sino que respondería a una decisión definitiva de alejarse de su aún esposa, Monserrat Seminario.

Las versiones enfrentadas han generado confusión y revuelo mediático, especialmente luego de que circularan videos del propio viaje difundidos en redes sociales.

“Él está decidido a no volver”: la versión de su hija

En declaraciones recientes, Susan Villanueva aseguró que su padre habría tomado una determinación firme respecto a su futuro fuera del país. Según relató, el humorista habría fingido una reconciliación con Seminario con el objetivo de recuperar sus documentos personales y poder salir del Perú.

"Él está decidido a no volver. No quiere más violencia", señaló. Además, sostuvo que las circunstancias lo obligaron a idear un plan para recuperar su pasaporte. De acuerdo con su versión, el viaje fue organizado estratégicamente para evitar regresar al país.

La hija del artista también afirmó que existieron presiones previas a la partida. "Ella lo estuvo amenazando con que iba a romper los documentos, que no lo iba a dejar salir. Es más, ella piensa que no lo vamos a ver", añadió, reforzando su acusación.

La despedida en TikTok y la postura de Monserrat

Mientras tanto, la narrativa pública parecía distinta. Monserrat Seminario realizó una transmisión en vivo en TikTok en la que mostró cómo acompañaba al humorista al aeropuerto, asegurando que el viaje respondía a compromisos laborales.

"Él ha dicho que se va a ir a trabajar allá. Tiene shows. Bueno, no tiene show, pero él se está yendo porque se está separando".

Cuando fue consultada sobre si Pablo Villanueva se estaba escapando, su respuesta fue directa: "Exactamente."

En declaraciones para el programa América hoy, Susan insistió en que Monserrat tendría una percepción distinta sobre el destino final del artista. "Ella lo ha mandado a Atlanta y está tranquila porque él se va a Atlanta y piensa que nos vamos a ir, pero yo ya lo estoy esperando en Atlanta para traerlo a New Yersey", explicó.

En el video difundido en redes, se observa a Seminario sonriente durante la despedida. “Me voy al aeropuerto a dejar a mi marido. Ahí está, ahí está mi queridísimo esposo”, expresó con entusiasmo, mientras el cómico lucía serio.