Melcochita revela que volvió con Monserrat Seminario y asegura: “He pasado la página”

Melcochita confirma su reconciliación con Monserrat Seminario, cierra la polémica familiar y Deysi Araujo se retracta de sus acusaciones públicas.

Contra todo pronóstico, Melcochita, nombre artístico de Pablo Villanueva, sorprendió al confirmar que retomó su relación con Monserrat Seminario, tras semanas marcadas por acusaciones públicas, conflictos familiares y una ruptura que parecía definitiva.

El humorista explicó que, luego de la tormenta mediática que rodeó su separación —incluyendo la denuncia de que su cuenta bancaria quedó en cero—, ambos optaron por darse una nueva oportunidad. Según contó, la decisión estuvo motivada principalmente por el bienestar de sus hijas menores, priorizando la estabilidad familiar por encima de los conflictos pasados.

Melcochita busca pasar la página y ya no hablar más del tema

Durante este periodo complicado, incluso los hijos mayores del cómico se vieron involucrados en la controversia, al acusar públicamente a Monserrat Seminario de presunta agresión física contra su padre. Pese a ello, Melcochita fue enfático en señalar que no desea seguir alimentando la polémica ni revivir episodios que, según dijo, afectan su tranquilidad emocional.

En declaraciones para Trome, el artista dejó clara su postura: "No quiero seguir con ese tema, ya está cerrado. No quiero seguir con esos dimes y diretes, eso no me hace bien".

Con estas palabras, el cómico marcó distancia de los enfrentamientos públicos y dejó en evidencia su intención de enfocarse en una etapa más calmada de su vida personal.

Deysi Araujo se disculpa y admite que se equivocó

En medio del conflicto, Deysi Araujo también quedó involucrada tras afirmar que había sido testigo de un presunto maltrato contra Melcochita. Sin embargo, días después decidió retractarse públicamente y reconocer que no debió intervenir en una relación ajena.

Araujo reveló que recibió una llamada de Monserrat Seminario, quien le reclamó por sus declaraciones. Tras esa conversación, la exvedette reflexionó sobre lo ocurrido y admitió su error: "En una pelea de dos, los terceros salimos sobrando. Me dijo que yo no sé lo que ha vivido en su casa y tiene razón".

Cabe recordar que Deysi había contado previamente que presenció una discusión durante el aniversario de Pablo Villanueva y que fue la propia Monserrat quien le habría asegurado que la relación había terminado. En ese contexto, también expresó su sentir: "A mí me dio mucha pena. Yo le dije que debería tener paciencia con él".