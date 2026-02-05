Wapa.pe
Pamela López es buscada por la policía tras denuncia de su examiga y ella se desmorona

Deysi Araujo acusa a Monserrat Seminario de agredir a Melcochita: "Le dijo: 'viejo de...'"

Deysi Araujo denunció a Monserrat Seminario por agresiones físicas y verbales hacia Pablo Villanueva, conocido como 'Melcochita', durante una visita a su camerino.

    Deysi Araujo acusa a Monserrat Seminario de agredir a Melcochita: "Le dijo: 'viejo de...'"
    Deysi Araujo expone a Monserrat Seminario | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram
    Deysi Araujo acusa a Monserrat Seminario de agredir a Melcochita: "Le dijo: 'viejo de...'"

    La bailarina Deysi Araujo hizo públicas graves acusaciones contra Monserrat Seminario, a quien señaló por un supuesto episodio de agresión física y verbal contra Pablo Villanueva, conocido como ‘Melcochita’. Según su testimonio, el hecho habría ocurrido durante una visita al camerino del humorista y fue presenciado por varias personas del entorno artístico.

    Deysi Araujo denuncia presunto maltrato contra ‘Melcochita’ en camerinos

    Araujo aseguró que quedó impactada al ver el trato que Seminario le habría dado al cómico, situación que, según relató, se produjo en 2023, en el marco del aniversario del artista. “Fui al camerino para saludarlo y vi que lo trató bastante mal. A mí me dio mucha pena, porque lo zamaqueó. Yo le dije que debería tener paciencia con él y me respondió: ‘Ay, viejo de m...’”, contó en su pódcast 'Deysi Te Prende'.

    La exvedette sostuvo que ese episodio la llevó a cuestionar la naturaleza del vínculo entre ambos. Desde su percepción, la relación ya no tendría un componente sentimental, sino un interés económico.

    “Me dio a entender que estaba con él por el dinero, que lo cuidaba y por eso merecía tener todo el derecho de manejar el dinero de él, que no tenían una relación, que ella solo era su mánager. Me quedé horrorizada”, expresó.

    En esa misma línea, Araujo indicó que Seminario habría justificado su comportamiento alegando que ella era la única responsable del cuidado y la administración de los ingresos de ‘Melcochita’. Además, señaló que el ambiente alrededor del artista se tornaba tenso debido a un trato distante y presuntas amenazas, lo que habría generado incomodidad entre personas cercanas.

    La bailarina también recordó un episodio previo en el que, según dijo, fue blanco de un intento de agresión motivado por celos. “Ella sentía celos de la nada. Por eso ‘Melcochita’ tenía miedo de saludarme, y me decía que si Monserrat lo veía conmigo le pegaría. Todo lo que hablo ella no me puede desmentir porque sabe que es verdad”, afirmó.

    Deysi Araujo se preocupa por Melcochita

    Araujo remarcó que sus declaraciones no responden a un enfrentamiento personal, sino a una preocupación genuina por la situación del humorista, una figura emblemática de la cultura popular peruana. En ese contexto, hizo un llamado a Seminario a reconocer el apoyo que Villanueva le habría brindado en momentos difíciles de su vida.

    “En esta vida hay que ser agradecidos con la persona que nos ayudó. Parece que Monserrat se olvidó de todo lo que hizo él por ella cuando asumió la paternidad de su hija, sin importarle que le digan cachudo, él siguió con ella. Por eso debería ser agradecida, en vez de estar amenazándolo. Es una sinvergüenza”, sentenció.

    SOBRE EL AUTOR:
    Deysi Araujo acusa a Monserrat Seminario de agredir a Melcochita: "Le dijo: 'viejo de...'"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

