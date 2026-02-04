Monserrat Seminario responde a acusaciones de "mantenida" por parte de las hijas de Melcochita , defendiendo su preparación académica y su rol en la familia.

Monserrat Seminario no se quedó callada ante las acusaciones hechas por Susana y Yessenia Villanueva, hijas de Melcochita, luego de que estas la tildaran de ser una “mantenida” de su padre. La aún esposa del cómico aclaró los comentarios de las herederas del sonero, resaltando que, tanto ella como su familia entera, contaban con estudios.

Monserrat Seminario defiende su preparación académica y explica por qué no trabajó

Monserrat Seminario salió al frente para responder a los cuestionamientos sobre su rol dentro de la familia de Melcochita y aprovechó para reivindicar su historia personal y familiar. En su descargo, dejó claro que proviene de un entorno donde la educación y el esfuerzo profesional han sido una constante, deslizando un mensaje dirigido a quienes la critican desde su propio círculo cercano.

“Mi papá, mi mamá y mi hijo tienen un título, un trabajo. Por su profesión se sacan la m… Yo sí tengo un estudio, un certificado que he estudiado varias cosas”, expresó.

Lejos de limitarse a una sola formación, la esposa del cómico detalló que cuenta con distintos estudios técnicos que le permitirían desenvolverse de manera independiente en varios rubros. Entre ellos, mencionó áreas vinculadas a la salud y la gastronomía, subrayando que su preparación no es improvisada.

“He estudiado Enfermería Técnica (…) Aparte he estudiado para chef, para postres y tortas y panadería. Sé poner vitaminas, he estudiado para eso, ¿qué más quieren saber de mí?”, señaló.

Sin embargo, Seminario aclaró que el hecho de no haber ejercido profesionalmente no se debió a falta de capacidad o interés. Según relató, la decisión estuvo marcada por un acuerdo dentro de su matrimonio, ya que Pablo Villanueva le habría pedido priorizar el cuidado del hogar y la familia.

En esa línea, sostuvo que fue el propio artista quien asumió el rol de proveedor económico y estableció esa dinámica en su relación, motivo por el cual rechazó las acusaciones de dependencia: “Si soy una mantenida es porque mi esposo me quiere mantener. Como les dije, mi esposo no quiere que yo trabaje”, afirmó con contundencia.

La razón por la que Monserrat Seminario no ejerció sus carreras

A pesar de contar con estudios y preparación técnica, Monserrat Seminario explicó que su desarrollo profesional quedó en pausa por una decisión tomada dentro de su matrimonio. Según relató, fue Pablo Villanueva quien le solicitó priorizar el cuidado del hogar y asumir un rol centrado en la familia, lo que la llevó a dejar de lado cualquier actividad laboral fuera de casa.

La esposa de Melcochita sostuvo que esta dinámica fue establecida desde el inicio de su relación y que el propio artista asumió la responsabilidad económica del hogar. Frente a las críticas que la señalan como dependiente, Monserrat fue tajante al defender su situación personal.