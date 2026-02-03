Wapa.pe
    Monserrat decidió romper su silencio en el programa América Hoy tras ser señalada por Melcochita y sus hijas de haber gastado cerca de medio millón de soles, dinero que el cómico habría generado durante el 2025. Aunque reconoció que actualmente no queda nada de ese monto, negó ser una aprovechada y aseguró que gran parte del dinero se destinó a cubrir una pesada deuda que el humorista arrastraba desde antes de su relación.

    Monserrat destapa la fuerte deuda que heredó de Melcochita

    En su intervención televisiva, la aún esposa del artista explicó que el dinero que él le entregó fue utilizado para afrontar compromisos económicos pendientes desde hace casi 17 años. Según relató, estas obligaciones se extendieron por más de una década y recién el año pasado pudieron ser saldadas por completo.

    “Mira, todos tenemos deudas, hemos pagado, todo se paga. Y no ha sido cualquier deuda, ha sido casi 16 años esa deuda y recién el año pasado se terminó de pagar”, sostuvo Seminario.

    Monserrat también defendió los gastos destinados a sus tres hijas menores y recordó que incluso un reciente viaje familiar fue costeado con el dinero del cómico, con su total consentimiento.

    “Él me dice derrochadora, que gasto, que si yo gasto, gasto para mi casa, para mis hijas. Nos fuimos de viaje por el aniversario de mis padres, hemos estado todos ahí y tú sabes cuando uno viaja los hijos se gastan así tengas lo que tengas, eso va sumando, va sumando hasta que te quedes en cero, ¿no?”, añadió.

    Cabe señalar que, horas antes, Melcochita se había retractado públicamente, indicando que el monto no sería el que inicialmente mencionó y que estaba revisando bien sus cuentas tras conversar con Monserrat. Aun así, ella reafirmó su versión y sostuvo que nunca actuó de mala fe.

    Finalmente, en una transmisión en vivo, Monserrat reveló que estudió varias carreras cortas, pero que fue el propio Melcochita quien le pidió dejar de trabajar para dedicarse al cuidado de sus hijas.

