    Samahara Lobatón se muestra afectada por alejarse de sus hijos | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram
    La influencer Samahara Lobatón compartió un momento muy personal con sus seguidores a pocas horas de su ingreso al reality 'La Granja VIP', programa de Panamericana Televisión que será conducido por Ethel Pozo y Yaco Eskenazi. La exchica reality se mostró realmente afectada al saber que será separada de sus tres hijos por tres largos meses.

    Samahara Lobatón se quiebra antes de ingresar a reality de Panamericana

    La hija de Melissa Klug no pudo contener las lágrimas al pensar en la distancia que tendrá con sus tres hijos durante varias semanas. A pesar de ello, explicó que esta decisión responde al deseo de seguir trabajando para brindarles un mejor futuro.

    A través de sus historias de Instagram, la influencer expresó el difícil momento emocional que atraviesa como madre al prepararse para esta nueva experiencia televisiva.

    “Cómo le explico a mi corazón que no estoy haciendo nada malo, que estoy sacando adelante a mis hijos. Cómo le explico a mi sistema nervioso que es lo que debo hacer”, escribió a modo muy personal.

    Además, Lobatón contó que en los últimos días se ha estado despidiendo de las personas más cercanas de su entorno, mientras se prepara para iniciar el reto en el reality. “Porque en mi casa mis tres amores esperan a su mamá fuerte, valiente y capaz. Una lloradita y a hacer maletas”, añadió.

    Samahara asegura que no busca conflictos en el reality

    Antes de ingresar a 'La Granja VIP', Samahara también se refirió a cómo afrontará la convivencia con los demás participantes del programa. En ese sentido, dejó claro que actualmente no mantiene problemas con ninguno de ellos. “No, yo no tengo problemas. Hoy en día no tengo problemas con absolutamente nadie. Quizá el lunes lo sé, pero hoy día no”.

    No obstante, precisó que podría reaccionar si percibe actitudes injustas o situaciones que considere poco claras dentro del reality. "Yo no sé si soy conflictiva, pero lo que sí no me gusta son las cosas turbias. Te voy a enfrentar sea como sea y si, por ejemplo, veo que no avanza y todos estamos sacándome la mugre, ahí sí me lo como con zapato y todo”, agregó.

    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

