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Bono Techo Propio 2026: Jóvenes de 20 a 28 años podrán acceder a bono adicional de S/10.300 para vivienda

El Ministerio de Vivienda presentó el 2 de junio un proyecto para cambiar las reglas del Bono Habitacional, lo que posibilita un subsidio adicional para jóvenes que compren una vivienda nueva, sujeto a consulta pública de 15 días.

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    Bono Techo Propio 2026: Jóvenes de 20 a 28 años podrán acceder a bono adicional de S/10.300 para vivienda
    Bono Techo Propio 2026
    Bono Techo Propio 2026: Jóvenes de 20 a 28 años podrán acceder a bono adicional de S/10.300 para vivienda

    El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) ha propuesto, mediante una Resolución Ministerial, modificar el reglamento del Bono Familiar Habitacional (BFH) e incluir un bono adicional específico para jóvenes interesados en adquirir su primera vivienda en Perú.

    El cambio más destacado es la introducción de un subsidio adicional de S/10.300 para personas de 20 a 28 años que cumplan con los criterios del programa Techo Propio.

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    Según la Resolución Ministerial N.° 214-2026-VIVIENDA, publicada el 2 de junio en el diario El Peruano, este proyecto busca ajustar las condiciones de acceso al BFH en la modalidad de adquisición de vivienda nueva. Aún falta su aprobación definitiva, ya que deberá pasar por un proceso de consulta pública antes de implementarse.

    ¿Cómo funcionará el bono especial para jóvenes?

    Conforme al borrador emitido por el MVCS, el financiamiento se enfocará en personas de 20 a 28 años que adquieran una vivienda nueva bajo el Bono Familiar Habitacional.

    Este apoyo financiero equivale a dos Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y suma S/10.300 al valor actual de la UIT para 2026. El proyecto pretende facilitar a los jóvenes el acceso a su primera vivienda y promover una mayor participación en los programas gubernamentales del sector.

    Quince días de consulta pública del proyecto

    La mencionada Resolución Ministerial establece un plazo de 15 días calendario para que el público pueda enviar observaciones, opiniones y sugerencias sobre el proyecto normativo.

    El público podrá remitir sus comentarios a través de la plataforma digital del MVCS. Posteriormente, la Dirección de Ejecución de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo analizará y evaluará todas las propuestas recibidas.

    Concluida esta fase, se decidirá si se aprueban los cambios propuestos en el reglamento operativo.

    ¿Qué es el Bono Familiar Habitacional?

    El Bono Familiar Habitacional es una ayuda económica que otorga el Estado a través del programa Techo Propio, dirigida a facilitar la adquisición de viviendas de interés social.

    Este beneficio es único, no requiere devolución por parte de los beneficiarios y se aplica para adquirir una casa nueva, construir en terreno propio o mejorar una vivienda existente.

    Gracias a la propuesta presentada por el Ministerio de Vivienda, los jóvenes tendrán la oportunidad de acceder a un respaldo económico adicional que complementará el subsidio actual del programa.

    SOBRE EL AUTOR:
    Bono Techo Propio 2026: Jóvenes de 20 a 28 años podrán acceder a bono adicional de S/10.300 para vivienda
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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