“No tengo para pagarlo”: joven cuestiona multa impuesta por dar clases de baile gratis en La Molina

“No tengo para pagarlo”: joven cuestiona multa impuesta por dar clases de baile gratis en La MolinaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Conmoción total. El bailarín y estudiante de Enfermería Leonardo Zeus, de 23 años, denunció que la Municipalidad de La Molina ha iniciado un proceso en su contra y le impuso una multa de S/8.250, equivalente al 150% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT).
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Clases gratuitas de baile en la calle: la municipalidad le impone una multa de S/8.250
Desde febrero del 2026, este joven ofrecía, de manera voluntaria y sin costo, clases de baile a adultos mayores en La Molina al aire libre, frente al Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM) del distrito.
Además, hubo una intervención tras recibir numerosas quejas de vecinos, quienes advirtieron molestias por ruidos superiores a los decibeles permitidos y por la ocupación inadecuada de las vías, lo que afectaba el paso peatonal.
La multa de la Municipalidad de La Molina podría anularse: detalles
El abogado defensor de Leonardo Zeus señaló que la notificación contiene errores que podrían invalidar el proceso. Además, cuestionó la sanción al alegar que las mediciones de ruido carecen de validación formal por parte de un ingeniero colegiado.
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Finalmente, el afectado explicó que paga sus estudios por su cuenta y no cuenta con medios para cubrir la multa. Asimismo, pidió apoyo al público, ya que esta controversia también le ha costado oportunidades laborales en varios gimnasios.