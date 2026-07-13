Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Bomberos peruanos rescatan a una mujer que permaneció 86 horas atrapada en edificio de 15 pisos tras TERREMOTO en Venezuela

“No tengo para pagarlo”: joven cuestiona multa impuesta por dar clases de baile gratis en La Molina

La sanción equivale al 150% de una UIT por quejas vecinales sobre ruidos y ocupación indebida de vías públicas.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    “No tengo para pagarlo”: joven cuestiona multa impuesta por dar clases de baile gratis en La Molina
    El inmenso monto que le puso del Municipio de La Molina a joven que daba clases de baile gratis. | Composición Wapa
    “No tengo para pagarlo”: joven cuestiona multa impuesta por dar clases de baile gratis en La Molina

    Conmoción total. El bailarín y estudiante de Enfermería Leonardo Zeus, de 23 años, denunció que la Municipalidad de La Molina ha iniciado un proceso en su contra y le impuso una multa de S/8.250, equivalente al 150% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

    wapa.pe

    LEE MÁS: Corte de luz en Lima y Callao este 12 y 13 de julio: conoce los distritos afectados y horarios oficiales

    Clases gratuitas de baile en la calle: la municipalidad le impone una multa de S/8.250

    Desde febrero del 2026, este joven ofrecía, de manera voluntaria y sin costo, clases de baile a adultos mayores en La Molina al aire libre, frente al Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM) del distrito.

    Además, hubo una intervención tras recibir numerosas quejas de vecinos, quienes advirtieron molestias por ruidos superiores a los decibeles permitidos y por la ocupación inadecuada de las vías, lo que afectaba el paso peatonal.

    La multa de la Municipalidad de La Molina podría anularse: detalles

    El abogado defensor de Leonardo Zeus señaló que la notificación contiene errores que podrían invalidar el proceso. Además, cuestionó la sanción al alegar que las mediciones de ruido carecen de validación formal por parte de un ingeniero colegiado.

    wapa.pe

    PUEDES VER: ¡ALERTA SANITARIA! Indecopi exige retirar y destruir lote de famosa LIMPIADORA FACIAL del MERCADO PERUANO tras detectar bacteria

    Finalmente, el afectado explicó que paga sus estudios por su cuenta y no cuenta con medios para cubrir la multa. Asimismo, pidió apoyo al público, ya que esta controversia también le ha costado oportunidades laborales en varios gimnasios.

    SOBRE EL AUTOR:
    “No tengo para pagarlo”: joven cuestiona multa impuesta por dar clases de baile gratis en La Molina
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    ¡ALERTA SANITARIA! Indecopi exige retirar y destruir lote de famosa LIMPIADORA FACIAL del MERCADO PERUANO tras detectar bacteria

    Corte de luz en Lima y Callao este 12 y 13 de julio: conoce los distritos afectados y horarios oficiales

    El fútbol está de luto: Fallece un querido jugador argentino en accidente de tránsito

    15 Animes para adultos que encuentras en Crunchyroll

    ¿Podrás dejar de trabajar los sábados? Congreso aprueba BENEFICIO que podría darte el DÍA LIBRE: ¿Qué trabajadores accederán a la medida?

    Ofertas

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    GRAN CIRCO DE UCRANIA

    Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

    PRECIO

    S/ 32.00
    Comprar

    La Bistecca

    Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    CIRCO MISTICO CONDOR

    Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

    PRECIO

    S/ 38.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;