Los vecinos de Lima y Callao deben prepararse para cortes de luz programados el 12 y 13 de julio, según Pluz Perú, debido a trabajos para optimizar la red eléctrica.

Corte de luz en Lima y Callao este 12 y 13 de julio: conoce los distritos afectados y horarios oficiales | Composición: Wapa Captura de pantalla - GLR

Corte de luz en Lima y Callao este 12 y 13 de julio: conoce los distritos afectados y horarios oficiales | Composición: Wapa Captura de pantalla - GLR

Los vecinos de diversos sectores de Lima y Callao deberán tomar precauciones este fin de semana debido a una nueva suspensión programada del servicio eléctrico. La empresa Pluz Perú informó que realizará interrupciones temporales del suministro los días 12 y 13 de julio como parte de trabajos orientados a optimizar la red de distribución y garantizar una mejor atención a los usuarios.

Según el cronograma difundido por la compañía, la medida afectará diferentes zonas residenciales y comerciales en horarios específicos, por lo que se recomienda a la población organizar sus actividades con anticipación para evitar inconvenientes.

Corte de luz el 12 de julio: distritos y horarios afectados

Para verificar si una vivienda o negocio se encuentra dentro de las áreas afectadas, Pluz Perú puso a disposición de la ciudadanía su plataforma oficial de consultas, a la que puedes acceder desde este enlace.

Respecto al sábado 12 de julio, se informó que en Callao la suspensión se realizará desde las 8.00 a. m. hasta las 7.00 p. m. en sectores ubicados alrededor de la avenida Elmer Faucett, Morales Duárez, López Pazos y Chachapoyas.

En tanto, en Jesús María el corte está programado entre las 8.00 a. m. y las 6.00 p. m., y afectará zonas cercanas a las avenidas Arnaldo Márquez, Brasil y General Garzón, además de diversas calles aledañas.

Corte de luz el 13 de julio: distritos y horarios afectados

Para el domingo 13 de julio también se han previsto trabajos en varios sectores de Lima Metropolitana. Uno de los distritos comprendidos en el cronograma es el Rímac, donde la suspensión del servicio eléctrico se desarrollará desde las 9.00 a. m. hasta las 2.00 p. m.

La medida alcanzará diferentes calles y avenidas del asentamiento humano Los Ángeles, incluidos sectores ubicados en las avenidas Las Mercedes y Condorcanqui, además de vías como José Santos Chocano, José Olaya, Los Héroes, Manco Cápac, Chiclayo, Francisco de Zela y Mariano Melgar, entre otras.

Por otro lado, en San Juan de Lurigancho el corte se extenderá desde las 9.30 a. m. hasta las 6.30 p. m. e involucrará diversas zonas de Nueva Vida y agrupaciones familiares como Hijos de Juan Pablo II y San Francisco de Asís.

¿Por qué habrá corte de luz en Lima y Callao?

Pluz Perú explicó que estas interrupciones responden a labores de mantenimiento preventivo y fortalecimiento de la infraestructura eléctrica. El objetivo es mejorar la calidad del servicio, reducir el riesgo de fallas y asegurar una distribución más eficiente de la energía en distintos puntos de la capital y el primer puerto.

La empresa precisó que los trabajos se ejecutarán en horarios determinados y abarcarán urbanizaciones, asociaciones de vivienda, asentamientos humanos y sectores comerciales. Por ello, exhortó a los usuarios a mantenerse informados sobre las zonas comprometidas y a adoptar medidas preventivas durante las horas en las que no habrá electricidad.