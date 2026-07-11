Vidente lanza PREOCUPANTE predicción de posible TERREMOTO tras fuerte sismo que sacudió Lima: "Va a ser pronto, mucha luz"

El vidente menciona que regiones como Lima Sur, Ica, Chimbote y Arequipa estarían en riesgo, por lo que pidió a sus seguidores mantenerse atentos y unidos en oración ante un posible sismo .

La reciente actividad sísmica registrada en Perú ha generado preocupación entre miles de peruanos y también ha motivado diversas reacciones en redes sociales. En medio de este escenario, un vidente conocido como el ‘Maestro Uriel’ volvió a llamar la atención al compartir una nueva predicción sobre posibles movimientos telúricos en el país, y advirtió sobre la posibilidad de que ocurra otro sismo en las próximas semanas.

Sus declaraciones se difundieron a través de una transmisión en la que respondió a las consultas de sus seguidores, quienes le preguntaron si podría registrarse una réplica o incluso un evento de mayor magnitud tras el fuerte temblor que recientemente remeció la capital.

Vidente Uriel advierte sobre un posible nuevo movimiento sísmico en el Perú

El vidente aseguró que mantiene la misma visión que compartió semanas atrás respecto de la actividad sísmica en territorio peruano. Según explicó, tras realizar una nueva lectura, continúa percibiendo la posibilidad de que ocurra otro movimiento telúrico que podría alcanzar una magnitud similar a la que había mencionado anteriormente.

"Hola, soy el Maestro Uriel el Guía. Si bien es cierto la predicción que hace unas semanas indicamos eh se dio, pero si bien es cierto vimos un grado de magnitud un promedio seis. Ahora muchas de mis pacientes me están preguntando y me están diciendo: "Uriel, ¿habrá una réplica? ¿Habrá algo más fuerte? ¿Vendrá un terremoto para Perú o no?", dijo antes de hacer la lectura de sus cartas.

El también guía espiritual señaló que, de acuerdo con su interpretación, existe la posibilidad de que se registre un nuevo sismo de magnitud 5,6 a 6. Asimismo, indicó que este fenómeno tendría relación con zonas ubicadas al sur del país.

"Vamos a sacar las cartas con mucha fuerza y mucha fe y vamos a ver si viene alguna réplica para Perú. ¿Qué pasará? Bueno, yo me sigo reafirmando y yo sí sigo viendo un movimiento. Estamos hablando de un movimiento de 5.6 o 6, como lo mencioné", sostuvo.

¿Qué regiones mencionó el vidente en su predicción?

Durante su mensaje, el Maestro Uriel afirmó que el eventual movimiento sísmico tendría relación con localidades ubicadas en el sur peruano. Entre las zonas que mencionó figuran Lima Sur, Ica, Chimbote y Arequipa, por lo que pidió a sus seguidores mantenerse atentos.

"¿Por dónde? Sur. Mucho cuidado con el sur, sobre todo Lima, sur de Lima, Ica, Chimbote, Arequipa. Mucho cuidado con Ica porque esto viene por el sur. Pero sí siento que va a temblar y va a ser pronto", anunció.

Finalmente, el vidente expresó su deseo de que este escenario no llegue a concretarse e invitó a sus seguidores a mantenerse unidos en oración.

"Esperemos que no pase esto. Mucha luz y deja en tus comentarios la palabra "amén" y mucha oración, sobre todo para el Perú".