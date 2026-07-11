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Temblor en Perú HOY, 11 de julio de 2026: hora, magnitud y epicentro del último sismo, según IGP

Perú continúa experimentando movimientos sísmicos, con varios temblores reportados en diferentes regiones. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) monitorea la situación.

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    Temblor en Perú HOY, 11 de julio de 2026: hora, magnitud y epicentro del último sismo, según IGP
    Último sismo en Perú hoy | Wapa
    Temblor en Perú HOY, 11 de julio de 2026: hora, magnitud y epicentro del último sismo, según IGP

    Los movimientos sísmicos siguen registrándose con frecuencia en distintas partes del territorio peruano. En los últimos días, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha informado sobre varios temblores ocurridos en diferentes regiones, lo que mantiene en alerta a la ciudadanía atenta a los reportes oficiales. En ese contexto, este sábado 11 de julio se reportó un nuevo sismo, lo que generó preocupación entre los habitantes y recordó la importancia de estar preparados ante cualquier eventualidad.

    Sismo en Perú HOY, 11 de julio de 2026

    08:03
    11/7/2026

    Temblor en Perú

    Reporte sísmico de IGP

    08:00
    11/7/2026

    Números de emergencia en el Perú

    • Central policial: 105
    • Bomberos: 116
    • Defensa Civil – Emergencias: 115
    • Policía de carreteras: 110
    • Infosalud (consultas médicas): 113
    • Información COVID-19 – EsSalud: 107
    • Denuncias por violencia familiar: 100
    • Atención médica EsSalud para mujeres víctimas de violencia y su entorno: 411 8000 (opción 6)
    • Cruz Roja Peruana: 266 0481
    SOBRE EL AUTOR:
    Temblor en Perú HOY, 11 de julio de 2026: hora, magnitud y epicentro del último sismo, según IGP
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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