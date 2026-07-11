Temblor en Perú HOY, 11 de julio de 2026: hora, magnitud y epicentro del último sismo, según IGPÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Los movimientos sísmicos siguen registrándose con frecuencia en distintas partes del territorio peruano. En los últimos días, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha informado sobre varios temblores ocurridos en diferentes regiones, lo que mantiene en alerta a la ciudadanía atenta a los reportes oficiales. En ese contexto, este sábado 11 de julio se reportó un nuevo sismo, lo que generó preocupación entre los habitantes y recordó la importancia de estar preparados ante cualquier eventualidad.
Sismo en Perú HOY, 11 de julio de 2026
Temblor en Perú
Reporte sísmico de IGP
Números de emergencia en el Perú
- Central policial: 105
- Bomberos: 116
- Defensa Civil – Emergencias: 115
- Policía de carreteras: 110
- Infosalud (consultas médicas): 113
- Información COVID-19 – EsSalud: 107
- Denuncias por violencia familiar: 100
- Atención médica EsSalud para mujeres víctimas de violencia y su entorno: 411 8000 (opción 6)
- Cruz Roja Peruana: 266 0481