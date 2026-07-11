Los movimientos sísmicos siguen registrándose con frecuencia en distintas partes del territorio peruano. En los últimos días, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha informado sobre varios temblores ocurridos en diferentes regiones, lo que mantiene en alerta a la ciudadanía atenta a los reportes oficiales. En ese contexto, este sábado 11 de julio se reportó un nuevo sismo, lo que generó preocupación entre los habitantes y recordó la importancia de estar preparados ante cualquier eventualidad.