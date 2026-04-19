¡Atención usuarios! Yape habilita la opción de pagos en cuotas: quiénes podrán usar la nueva función y cómo acceder a ella

Los usuarios de Yape podrán adquirir productos en categorías como tecnología y moda, pagando entre S/50 y S/3,000 en plazos de hasta seis cuotas, según su perfil crediticio.

    La aplicación de pagos digitales Yape continúa incorporando nuevas herramientas para sus usuarios en el Perú. En esta ocasión, la plataforma anunció la incorporación de una alternativa que permitirá realizar compras financiadas dentro de Yape Tienda, el marketplace integrado en la propia app. ¿De qué se trata y quiénes pueden usarla?

    Yape permite pagar compras en cuotas

    La función, denominada 'yapeo en cuotas', ofrecerá la posibilidad de adquirir productos de diversas categorías en la tienda de la aplicación como tecnología, electrodomésticos, moda, belleza y bienestar, pagando en varios plazos mediante un crédito gestionado directamente desde la misma aplicación.

    Los usuarios que cuenten con una oferta de crédito habilitada dentro de Yape podrán financiar compras desde S/50 hasta S/3.000, monto que dependerá del perfil crediticio asignado por la plataforma. Además, el pago podrá fraccionarse hasta en seis cuotas.

    La empresa indicó que todo el procedimiento se realiza sin necesidad de salir de la app, con el objetivo de simplificar el proceso de compra y hacerlo más rápido para los usuarios.

    Yape activa nueva opción

    ¿Cómo se usa el pago en cuotas de Yape?

    Para utilizar esta nueva alternativa dentro de Yape Tienda, se debe seguir la siguiente ruta:

    • Ingresar a la pestaña Tienda dentro de la aplicación Yape.
    • Seleccionar el producto deseado y presionar Comprar ahora.
    • Elegir Yapea en cuotas como forma de pago.
    • Hacer clic en Ver opción de crédito.
    • Definir la fecha de pago y el número de cuotas disponibles.
    • Finalizar la operación seleccionando Yapear con Crédito.
    ¿Cómo será la forma de pago de las cuotas?

    El monto correspondiente a cada cuota se descontará automáticamente del saldo disponible en Yape en la fecha programada por el usuario. Asimismo, la aplicación permitirá adelantar pagos o cancelar la deuda antes del plazo establecido desde la sección Créditos.

    Según datos compartidos por la empresa, más de 400.000 personas ya han realizado compras en Yape Tienda, donde el ticket promedio bordea los S/300.

    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

