Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Precio del dólar hoy en Perú: así se cotiza tras revertir tendencia al alza este 16 de abril

URGENTE | Temblor se registra en Perú HOY 19 de abril: IGP confirma en dónde fue el epicentro

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) ofrece información para que la población sepa cómo actuar ante futuros temblores o eventos de mayor magnitud.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    URGENTE | Temblor se registra en Perú HOY 19 de abril: IGP confirma en dónde fue el epicentro
    Último sismo registrado en Perú hoy 19 de abril | Composición: Wapa
    URGENTE | Temblor se registra en Perú HOY 19 de abril: IGP confirma en dónde fue el epicentro

    Un movimiento sísmico se registró en el Perú durante la madrugada de este domingo 19 de abril, de acuerdo con el más reciente reporte emitido por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El informe oficial detalla el lugar exacto donde se ubicó el epicentro del temblor, así como información clave para que la población sepa cómo reaccionar ante un evento similar o de mayor intensidad.

    wapa.pe

    PUEDES VER: EsSalud: requisitos clave para asegurar a tu hijo mayor de 18 años y cómo hacerlo paso a paso

    Detalles del último temblor este domingo en Perú: ¿de cuánto fue la magnitud?

    El territorio peruano forma parte del denominado “Cinturón de Fuego del Océano Pacífico”, una franja del planeta caracterizada por su constante actividad sísmica y volcánica. Debido a esta condición geográfica, los temblores son frecuentes en distintas regiones del país.

    IGP reporta detalles del sismo ocurrido en Lima
    IGP reporta detalles del sismo ocurrido en Lima

    Según información del Centro Sismológico Nacional, organismo encargado de vigilar los movimientos telúricos en el territorio, el sismo se produjo a las 4:47 de la madrugada de este domingo.

    De acuerdo con el reporte difundido a través de sus canales oficiales, el evento sísmico alcanzó una magnitud de 4.0 y tuvo como referencia un punto ubicado 50 kilómetros al oeste de Barranca, en la provincia del mismo nombre, región Lima.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: URGENTE | Popular entidad financiera QUEBRÓ, la SBS la liquida y esto pasará con sus AHORRISTAS ahora

    ¿En qué se diferencian un terremoto, sismo y un movimiento telúrico?

    Aunque en muchos casos se utilizan como sinónimos, estos términos tienen una diferencia en el uso cotidiano. Generalmente se habla de terremoto cuando el evento sísmico provoca víctimas o daños materiales significativos, mientras que la palabra temblor suele emplearse cuando el movimiento no ocasiona consecuencias graves.

    ¿Qué debes hacer antes y después de un temblor?

    Los especialistas recomiendan tomar medidas preventivas dentro del hogar para reducir riesgos, como asegurar o reubicar objetos que puedan caerse o romperse durante un movimiento sísmico.

    Antes del sismo

    1. Identifica zonas seguras y estructuras firmes donde puedas resguardarte.
    2. Mantén lista una mochila de emergencia con lo necesario para una evacuación.
    3. Participa en los simulacros de sismo organizados en tu comunidad.
    4. Enseña a los niños del hogar cómo actuar ante un temblor.
    5. Evalúa la posibilidad de reforzar la estructura de la vivienda con ayuda de un ingeniero.

    Después del sismo

    1. Verifica si existen fugas de gas que puedan provocar incendios.
    2. Comunícate con los servicios de emergencia, como los bomberos (116), Cruz Roja (01) 2660481 y el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) 106.
    3. Brinda ayuda a las personas heridas mientras llegan los equipos de rescate.
    4. Mantente alerta ante posibles réplicas y evita acercarte a construcciones dañadas.
    5. Si te encuentras cerca del mar, aléjate del litoral hasta descartar la posibilidad de un maremoto.

    ¿Qué debe incluir una mochila de emergencia?

    Contar con una mochila preparada puede marcar la diferencia durante una emergencia. Esta debe incluir artículos básicos que permitan afrontar un sismo u otro desastre natural.

    Entre los elementos esenciales se recomienda llevar alcohol o desinfectante, medicamentos, pastillas, vendas, curitas, toallas, frazadas, agua embotellada, alimentos enlatados, una linterna y un radio a pilas.

    En caso de que en el hogar haya bebés o adultos mayores, la mochila también debe contener artículos específicos para sus necesidades, como biberones, pañales, papillas, mantas y otros productos indispensables.

    SOBRE EL AUTOR:
    URGENTE | Temblor se registra en Perú HOY 19 de abril: IGP confirma en dónde fue el epicentro
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    URGENTE | Temblor se registra en Perú HOY 19 de abril: IGP confirma en dónde fue el epicentro

    URGENTE | Popular entidad financiera QUEBRÓ, la SBS la liquida y esto pasará con sus AHORRISTAS ahora

    EsSalud: requisitos clave para asegurar a tu hijo mayor de 18 años y cómo hacerlo paso a paso

    ¡A llenar los baldes! Corte de agua este 19 y 20 de abril en Lima: revisa AQUÍ distritos afectados y horarios, según Sedapal

    Segunda Vuelta en el Perú: Confirman fecha de Elecciones Presidenciales del 2026

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Panini

    PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 22.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;