El Instituto Geofísico del Perú ( IGP ) ofrece información para que la población sepa cómo actuar ante futuros temblores o eventos de mayor magnitud.

Un movimiento sísmico se registró en el Perú durante la madrugada de este domingo 19 de abril, de acuerdo con el más reciente reporte emitido por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El informe oficial detalla el lugar exacto donde se ubicó el epicentro del temblor, así como información clave para que la población sepa cómo reaccionar ante un evento similar o de mayor intensidad.

Detalles del último temblor este domingo en Perú: ¿de cuánto fue la magnitud?

El territorio peruano forma parte del denominado “Cinturón de Fuego del Océano Pacífico”, una franja del planeta caracterizada por su constante actividad sísmica y volcánica. Debido a esta condición geográfica, los temblores son frecuentes en distintas regiones del país.

IGP reporta detalles del sismo ocurrido en Lima

Según información del Centro Sismológico Nacional, organismo encargado de vigilar los movimientos telúricos en el territorio, el sismo se produjo a las 4:47 de la madrugada de este domingo.

De acuerdo con el reporte difundido a través de sus canales oficiales, el evento sísmico alcanzó una magnitud de 4.0 y tuvo como referencia un punto ubicado 50 kilómetros al oeste de Barranca, en la provincia del mismo nombre, región Lima.

¿En qué se diferencian un terremoto, sismo y un movimiento telúrico?

Aunque en muchos casos se utilizan como sinónimos, estos términos tienen una diferencia en el uso cotidiano. Generalmente se habla de terremoto cuando el evento sísmico provoca víctimas o daños materiales significativos, mientras que la palabra temblor suele emplearse cuando el movimiento no ocasiona consecuencias graves.

¿Qué debes hacer antes y después de un temblor?

Los especialistas recomiendan tomar medidas preventivas dentro del hogar para reducir riesgos, como asegurar o reubicar objetos que puedan caerse o romperse durante un movimiento sísmico.

Antes del sismo

Identifica zonas seguras y estructuras firmes donde puedas resguardarte. Mantén lista una mochila de emergencia con lo necesario para una evacuación. Participa en los simulacros de sismo organizados en tu comunidad. Enseña a los niños del hogar cómo actuar ante un temblor. Evalúa la posibilidad de reforzar la estructura de la vivienda con ayuda de un ingeniero.

Después del sismo

Verifica si existen fugas de gas que puedan provocar incendios. Comunícate con los servicios de emergencia, como los bomberos (116), Cruz Roja (01) 2660481 y el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) 106. Brinda ayuda a las personas heridas mientras llegan los equipos de rescate. Mantente alerta ante posibles réplicas y evita acercarte a construcciones dañadas. Si te encuentras cerca del mar, aléjate del litoral hasta descartar la posibilidad de un maremoto.

¿Qué debe incluir una mochila de emergencia?

Contar con una mochila preparada puede marcar la diferencia durante una emergencia. Esta debe incluir artículos básicos que permitan afrontar un sismo u otro desastre natural.

Entre los elementos esenciales se recomienda llevar alcohol o desinfectante, medicamentos, pastillas, vendas, curitas, toallas, frazadas, agua embotellada, alimentos enlatados, una linterna y un radio a pilas.