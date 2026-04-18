El Banco de Crédito del Perú ( BCP ) suspenderá sus servicios digitales, incluidos Banca Móvil y Yape en esta fecha.

¡Atención a los usuarios de este banco! El Banco de Crédito del Perú (BCP) sorprendió al anunciar a sus clientes que durante este domingo 19 de abril suspenderá los servicios digitales como el aplicativo de banca móvil y Yape por una contundente razón. ¿Qué pasó y qué medidas debes tomar ante este anuncio?

BCP anuncia que suspenderá sus servicios a partir de esta hora

La entidad financiera BCP compartió un comunicado en sus redes sociales para anunciar la suspensión de operaciones este domingo 19 de abril a partir de las 0.00 a. m., y las 6.00 a. m., por tal motivo, los clientes del banco que utilicen la banca móvil y la billetera digital Yape no podrán hacerlo en este rango horario y deberán tomar las precauciones del caso para así evitar incomodidades.

BCP envía comunicado

BCP instó a los clientes a optar por otras opciones como es el caso del uso de tarjetas de crédito y débito, así como el de cajeros automáticos para facilitar las operaciones mientras los servicios están suspendidos.

El banco compartió un comunicado. Sin embargo, no explicó las razones que lo llevaron a tomar esta decisión. "A nuestra comunidad: les recomendamos estar atentos a las siguientes indicaciones: Como aliados de nuestros clientes, buscamos mantenerte siempre informado. Queremos que sepas que el 19 de abril, entre la 0:00am y las 6:00am varios de nuestros productos y/o canales (entre ellos Banca Móvil, Yape) podrían presentar indisponibilidad y/o intermitencias. Durante ese horario, podrás realizar operaciones a través de nuestros cajeros automáticos y tarjetas de débito", se lee al inicio.

Además, estos advirtieron tomar las precauciones en caso de tener que utilizar sus plataformas digitales en horas de la madrugada: "Si vas a salir el sábado 18 de abril hasta horas de la madrugada del domingo, te recomendamos tomar las precauciones necesarias. Gracias por tu comprensión".

¿Cómo recibir tu sueldo a través de Yape?

El aplicativo de pagos digitales Yape incorporó una nueva alternativa que permite a los trabajadores recibir su salario directamente en la aplicación. Esta opción está disponible para quienes tengan una cuenta registrada a su nombre dentro de la plataforma.

Para acceder a este método de pago, el trabajador deberá indicar a su empleador que desea recibir su remuneración mediante la billetera digital. En ese caso, tendrá que proporcionar el número de celular asociado a su cuenta de Yape para que la empresa pueda realizar el depósito correspondiente. Una vez efectuado el abono, el usuario recibirá una notificación en su teléfono y podrá revisar el movimiento dentro de la app.

Esta modalidad es posible gracias a la integración con la plataforma empresarial Telecrédito BCP, que permite realizar pagos masivos desde las empresas. De esta forma, las compañías pueden efectuar el depósito de haberes directamente hacia las cuentas vinculadas con Yape.