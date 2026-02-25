ATENCIÓN | BCP podría tomar decisión de cerrar cuentas de ahorro si se usan para esto SIN AUTORIZACIÓN

Como es de conocimiento general, los emprendimientos basados en suscripciones para sorteos se han vuelto cada vez más frecuentes. Sin embargo, los usuarios no podrán emplear sus cuentas personales en el BCP para este tipo de “negocios”.

BCP podría tomar decisión de cerrar cuentas de ahorro si se usan para esto SIN AUTORIZACIÓN

El Banco de Crédito del Perú (BCP), la entidad financiera con mayor cobertura en el país, ha introducido una modificación en los contratos de sus cuentas de ahorro para personas naturales.

A partir de ahora, estas cuentas no podrán ser utilizadas para recibir fondos provenientes de colectas, rifas o sorteos sin la autorización previa del banco; de lo contrario, podrán ser cerradas.

Este nuevo alcance forma parte de las condiciones que aceptan quienes contratan una cuenta de ahorros en el BCP. En la práctica, los clientes con cuentas personales no podrán destinarlas a estos fines. Entre las actividades expresamente restringidas se encuentran:

Colectas

Recaudaciones

Rifas

Sorteos

Lotería

Juegos de azar

Apuestas

Depósitos realizados por terceras personas

Recepción de aportes para campañas políticas

Nuevas limitaciones del BCP

Infobae Perú accedió al reciente añadido en los contratos de cuentas de ahorro del BCP, donde se precisa bajo qué supuestos la entidad puede cerrar una cuenta y resolver el vínculo contractual con el cliente.

“En aplicación de lo señalado en el artículo 1430 del Código Civil, el banco podrá cerrar las cuentas y/o resolver este contrato cuando se dé cualquiera de las situaciones establecidas a continuación, en cuyo caso el cierre de la cuenta y/o la resolución del contrato se producirá de pleno derecho en la fecha en que el banco comunique al cliente su decisión de valerse de esta cláusula resolutoria”, detalla el BCP.

El nuevo punto incorporado señala lo siguiente: “Cuando, sin autorización del banco, la cuenta se utilice para colectas, recaudaciones, rifas, sorteos, lotería, juegos de azar, apuestas, depósitos hechos por terceras personas o para recibir aportes destinados a campañas políticas”.

¿En qué se traduce esta disposición? De manera concreta, si un cliente emplea su cuenta personal para organizar una colecta, recibir dinero de rifas, sorteos, loterías, apuestas o incluso aceptar depósitos de otras personas, el banco queda facultado para cerrar la cuenta, siempre que no exista una autorización expresa.

¿A quiénes impacta esta medida? En términos generales, puede alcanzar a un amplio grupo de usuarios. Sin embargo, afectará especialmente a quienes en los últimos meses han impulsado emprendimientos vinculados a sorteos y rifas a través de redes sociales, así como a aquellos que utilizan cuentas personales para recibir pagos de modelos de suscripción asociados a sorteos periódicos.