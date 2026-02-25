Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Perú está ARDIENDO: Senamhi activa ALERTA ROJA y advierte temperaturas de hasta 40 °C desde hoy en estas ciudades

ATENCIÓN | BCP podría tomar decisión de cerrar cuentas de ahorro si se usan para esto SIN AUTORIZACIÓN

Como es de conocimiento general, los emprendimientos basados en suscripciones para sorteos se han vuelto cada vez más frecuentes. Sin embargo, los usuarios no podrán emplear sus cuentas personales en el BCP para este tipo de “negocios”.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ATENCIÓN | BCP podría tomar decisión de cerrar cuentas de ahorro si se usan para esto SIN AUTORIZACIÓN
    BCP podría tomar decisión de cerrar cuentas de ahorro si se usan para esto SIN AUTORIZACIÓN
    ATENCIÓN | BCP podría tomar decisión de cerrar cuentas de ahorro si se usan para esto SIN AUTORIZACIÓN

    El Banco de Crédito del Perú (BCP), la entidad financiera con mayor cobertura en el país, ha introducido una modificación en los contratos de sus cuentas de ahorro para personas naturales.

    A partir de ahora, estas cuentas no podrán ser utilizadas para recibir fondos provenientes de colectas, rifas o sorteos sin la autorización previa del banco; de lo contrario, podrán ser cerradas.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Elecciones 2026: ¿Cómo saber si tengo una multa electoral?

    Este nuevo alcance forma parte de las condiciones que aceptan quienes contratan una cuenta de ahorros en el BCP. En la práctica, los clientes con cuentas personales no podrán destinarlas a estos fines. Entre las actividades expresamente restringidas se encuentran:

    • Colectas
    • Recaudaciones
    • Rifas
    • Sorteos
    • Lotería
    • Juegos de azar
    • Apuestas
    • Depósitos realizados por terceras personas
    • Recepción de aportes para campañas políticas

    Nuevas limitaciones del BCP

    Infobae Perú accedió al reciente añadido en los contratos de cuentas de ahorro del BCP, donde se precisa bajo qué supuestos la entidad puede cerrar una cuenta y resolver el vínculo contractual con el cliente.

    “En aplicación de lo señalado en el artículo 1430 del Código Civil, el banco podrá cerrar las cuentas y/o resolver este contrato cuando se dé cualquiera de las situaciones establecidas a continuación, en cuyo caso el cierre de la cuenta y/o la resolución del contrato se producirá de pleno derecho en la fecha en que el banco comunique al cliente su decisión de valerse de esta cláusula resolutoria”, detalla el BCP.

    El nuevo punto incorporado señala lo siguiente: “Cuando, sin autorización del banco, la cuenta se utilice para colectas, recaudaciones, rifas, sorteos, lotería, juegos de azar, apuestas, depósitos hechos por terceras personas o para recibir aportes destinados a campañas políticas”.

    ¿En qué se traduce esta disposición? De manera concreta, si un cliente emplea su cuenta personal para organizar una colecta, recibir dinero de rifas, sorteos, loterías, apuestas o incluso aceptar depósitos de otras personas, el banco queda facultado para cerrar la cuenta, siempre que no exista una autorización expresa.

    ¿A quiénes impacta esta medida? En términos generales, puede alcanzar a un amplio grupo de usuarios. Sin embargo, afectará especialmente a quienes en los últimos meses han impulsado emprendimientos vinculados a sorteos y rifas a través de redes sociales, así como a aquellos que utilizan cuentas personales para recibir pagos de modelos de suscripción asociados a sorteos periódicos.

    Asimismo, la disposición también alcanza a actores políticos que empleen cuentas personales para recibir aportes de campaña, un punto especialmente relevante de cara a las Elecciones Generales de 2026.

    SOBRE EL AUTOR:
    ATENCIÓN | BCP podría tomar decisión de cerrar cuentas de ahorro si se usan para esto SIN AUTORIZACIÓN
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Excompañera de Marisel Linares, emite contundente mensaje tras imágenes que la incriminan: "Corrupción al más alto nivel"

    Marisel Linares toma RADICAL MEDIDA al exponerse IMÁGENES REVELADORAS de su reunión con Adrián Villar tras atropello a Lizeth Marzano

    Perú está ARDIENDO: Senamhi activa ALERTA ROJA y advierte temperaturas de hasta 40 °C en estas ciudades

    Abraham Levy el 'Hombre del Tiempo' hace ALARMANTE predicción: “El Perú va a sufrir por el...”

    Hermano de Lizeth Marzano 'EXPLOTA' contra la Policía tras descubrir que visitaron a Adrián Villar y NO LO DETUVIERON: "Ellos sabían dónde estaba"

    Lo más vistos en Ocio

    Marisel Linares toma DRÁSTICA MEDIDA tras no acudir a citación policial por muerte de Lizeth Marzano

    Revelan indignante reacción de Adrián Villar, hijastro de Marisel Linares, ante la prensa por preguntas sobre Lizeth Marzano

    ¿Cómo ubicar tu local de votación en las Elecciones Generales 2026 solo con tu DNI? Sigue estos pasos

    Minedu confirma modificación en las vacaciones escolares a nivel nacional y lanza el cronograma oficial de este 2026

    Elecciones 2026: ¿Cómo saber si tengo una multa electoral?

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;