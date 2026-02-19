¿Cuál es la carrera mejor pagada en Perú este 2026, según el Ministerio de Trabajo?Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Al definir un camino profesional en el Perú, el aspecto económico se ha convertido en uno de los principales criterios para quienes postulan a una carrera. En un entorno laboral cada vez más exigente, conocer qué áreas ofrecen los salarios más elevados no solo aporta una idea de estabilidad, sino que también ayuda a trazar una proyección profesional con retornos económicos importantes desde los primeros años tras la graduación.
Los datos oficiales más recientes muestran un escenario en el que la formación técnica y científica resulta determinante en los niveles de ingreso. Entre las distintas alternativas académicas, una profesión destaca claramente al superar el promedio salarial del mercado, consolidándose como la más rentable a nivel nacional. A continuación, revisa cuáles son las carreras que encabezan el ranking de sueldos y qué tan atractivas resultan hoy dentro del sistema educativo peruano.
¿Cuál es la profesión que lidera el ránking?
Según las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), a través de su plataforma “Mi Carrera”, Medicina se posiciona como la carrera con los mejores ingresos en el país. Los profesionales de esta especialidad alcanzan un ingreso promedio mensual de S/ 6,408, ubicándose en la cima de la escala salarial frente a otras disciplinas universitarias y técnicas.
¿Qué otras carreras tienen salarios atractivos en el mercado laboral?
El mercado laboral peruano muestra una fuerte demanda por perfiles vinculados a la tecnología, los recursos naturales y el análisis de datos. Las carreras que siguen a Medicina en el ranking evidencian un claro predominio de ingenierías y ciencias aplicadas:
- Ingeniería de Sistemas y Cómputo: con un ingreso promedio de S/4,302.
- Agronegocios: registra remuneraciones cercanas a S/4,253 mensuales.
- Ingeniería Minera, Metalurgia y Petróleo: con sueldos que alcanzan los S/4,100.
- Ciencias de la Computación: profesionales que perciben alrededor de S/4,096.
- Geología: con ingresos promedio de S/4,082.
- Ingeniería de Telecomunicaciones: donde el salario medio se sitúa en S/4,074.
Este panorama confirma que la especialización y la elección estratégica de carrera pueden marcar una diferencia significativa en las oportunidades económicas a largo plazo.