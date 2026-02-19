Wapa.pe
La economía del Perú es la que más preocupa tras los cambios de los mandatarios del Perú.

    La reciente juramentación de José María Balcázar como presidente del Perú ha generado inquietud en el ámbito económico, especialmente respecto al comportamiento del dólar desde hoy, 19 de febrero. Esto ocurre pese a que, en su primer mensaje a la Nación, el mandatario aseguró que mantendrá el modelo económico vigente.

    Tipo de cambio según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP):

    • 1 dólar estadounidense = S/ 3.35

    Las acciones del ente emisor se llevan a cabo mediante operaciones de compra y venta de divisas en el mercado local, con el objetivo de reducir la volatilidad y sostener la estabilidad monetaria frente a factores internos y externos. Además, el BCRP realiza un seguimiento permanente de los indicadores económicos y ajusta sus medidas de acuerdo con el panorama económico nacional e internacional.

    Cotización del dólar en entidades bancarias:

    • Banco de la Nación: Compra S/ 3,300 | Venta S/ 3,410
    • Scotiabank: Compra S/ 3,310 | Venta S/ 3,448
    • BBVA: Compra S/ 3,284 | Venta S/ 3,418
    SOBRE EL AUTOR:
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

