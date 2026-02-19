La reciente juramentación de José María Balcázar como presidente del Perú ha generado inquietud en el ámbito económico, especialmente respecto al comportamiento del dólar desde hoy, 19 de febrero. Esto ocurre pese a que, en su primer mensaje a la Nación, el mandatario aseguró que mantendrá el modelo económico vigente.

Las acciones del ente emisor se llevan a cabo mediante operaciones de compra y venta de divisas en el mercado local, con el objetivo de reducir la volatilidad y sostener la estabilidad monetaria frente a factores internos y externos. Además, el BCRP realiza un seguimiento permanente de los indicadores económicos y ajusta sus medidas de acuerdo con el panorama económico nacional e internacional.