Municipalidad de La Molina confirma última convocatoria laboral del 2025 con sueldos de hasta S/ 8.000

La convocatoria laboral contempla puestos para diversos grados de preparación académica. Entre ellos, se ofrecen vacantes para personas con secundaria completa, además de cargos destinados a egresados técnicos, bachilleres y profesionales con título universitario.

La Municipalidad de La Molina anunció una nueva convocatoria CAS correspondiente a diciembre de 2025, orientada a personas con secundaria completa, egresados técnicos, bachilleres y profesionales titulados. En esta ocasión, se habilitaron 10 vacantes para diversos perfiles tanto profesionales como operativos, con sueldos que oscilan entre S/ 2.000 y S/ 8.000, de acuerdo con el puesto. Las labores se desarrollarán en Lima y el plazo para postular finaliza el 29 de diciembre de 2025.

Este proceso constituye una alternativa para quienes desean integrarse al sector público bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS). Las posiciones están vinculadas a áreas estratégicas como Derecho, Ingeniería, Arquitectura, Administración, Informática y gestión del riesgo, además de funciones operativas. La comuna aconseja revisar detenidamente las bases de cada cargo, así como los anexos y formatos exigidos, antes de realizar la inscripción.

Sueldos, tipo de contrato y perfiles solicitados

Según la información oficial, todos los puestos se encuentran bajo el régimen CAS, con horarios y funciones definidos en las bases del proceso. Las remuneraciones dependen del nivel de responsabilidad y especialización del cargo, y van desde S/ 2.000 hasta S/ 8.000 mensuales.

Convocatoria laboral 2025

La convocatoria abarca distintos niveles educativos. Se han considerado plazas para personas con secundaria completa, como el cargo de Operador de Módulo del Centro de Operaciones de Emergencia Distrital, así como vacantes para egresados técnicos en Archivística, Secretariado, Administración o Computación. Del mismo modo, se incluyen oportunidades para bachilleres y titulados universitarios en especialidades como Derecho, Arquitectura, Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial e Ingeniería de Sistemas.

En todos los casos, los postulantes deben acreditar de manera estricta los requisitos académicos y la experiencia solicitada en cada perfil, ya que esta información será verificada durante las evaluaciones. La municipalidad advirtió que la falta de documentos o el incumplimiento de las condiciones establecidas puede generar la descalificación automática del postulante.

¿Qué puestos ofrece la Municipalidad de La Molina?

La convocatoria CAS N.° 016 incluye las siguientes vacantes:

Especialista Legal (1 vacante): dirigida a profesionales titulados en Derecho, con un salario de S/ 6.000 y funciones en Lima.

dirigida a profesionales titulados en Derecho, con un salario de S/ 6.000 y funciones en Lima. Analista en Soporte Técnico (1 vacante): requiere bachiller en Ingeniería de Sistemas o carreras afines, con una remuneración de S/ 3.800.

requiere bachiller en Ingeniería de Sistemas o carreras afines, con una remuneración de S/ 3.800. Coordinador de Gestión del Riesgo de Desastres (1 vacante): para titulados en Arquitectura, Administración, Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial o especialidades similares. Ofrece S/ 7.700 mensuales.

para titulados en Arquitectura, Administración, Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial o especialidades similares. Ofrece S/ 7.700 mensuales. Operador de Módulo del Centro de Operaciones de Emergencia Distrital (3 vacantes): orientado a postulantes con secundaria completa, con un sueldo de S/ 2.000.

orientado a postulantes con secundaria completa, con un sueldo de S/ 2.000. Especialista Legal en Procedimiento Administrativo Disciplinario (1 vacante): exige título profesional en Derecho y ofrece una remuneración de S/ 5.000.

exige título profesional en Derecho y ofrece una remuneración de S/ 5.000. Auxiliar de Archivo (1 vacante): destinada a egresados técnicos en Archivística, Secretariado, Administración, Computación e Informática o afines, con un salario de S/ 2.000.

destinada a egresados técnicos en Archivística, Secretariado, Administración, Computación e Informática o afines, con un salario de S/ 2.000. Especialista en Licencias y Proyectos (1 vacante): para titulados en Arquitectura, Ingeniería Civil o carreras relacionadas, con una remuneración de S/ 4.500.

para titulados en Arquitectura, Ingeniería Civil o carreras relacionadas, con una remuneración de S/ 4.500. Especialista Legal (1 vacante adicional): dirigida a abogados titulados, con uno de los sueldos más altos del proceso: S/ 8.000.

Todas las vacantes tienen como fecha límite de postulación el 29 de diciembre de 2025.

¿Cómo postular a la convocatoria CAS 2025?

Los interesados deben ingresar al portal habilitado por la Municipalidad de La Molina y descargar las bases correspondientes al puesto de su interés. En dichos documentos se detallan las etapas del proceso, los criterios de evaluación, el cronograma y los formatos obligatorios que deben presentarse.

El procedimiento suele contemplar una evaluación curricular, seguida de entrevistas y/o pruebas técnicas, según el cargo. Es indispensable verificar que toda la documentación esté completa y debidamente firmada antes de su envío, ya que no se permiten subsanaciones fuera del plazo establecido.