¡CONMOCIÓN TOTAL! Encuentran SIN VIDA a querido FUTBOLISTA que representó a su país en el Mundial 2026

El fútbol internacional se encuentra de luto por la muerte del futbolista, quien recientemente destacó en el Mundial 2026. Su deceso fue confirmado por su familia y el Sindicato de Futbolistas de Sudáfrica.

Se desconocen las causas de su muerte | Composición: Wapa Captura de pantalla - Facebook

Se desconocen las causas de su muerte | Composición: Wapa Captura de pantalla - Facebook

El fútbol internacional atraviesa un momento de profundo dolor tras confirmarse la muerte de un querido futbolista, quien recientemente representó a su país en el Mundial 2026. La noticia se conoció mientras el torneo entra en su etapa decisiva, lo que generó conmoción entre aficionados, compañeros de equipo y figuras del deporte.

¿Qué se sabe sobre la muerte del futbolista que jugó en el Mundial 2026?

El jugador Jayden Adams, de 25 años, formaba parte del Mamelodi Sundowns y de la selección de Sudáfrica, conocida como Bafana Bafana. Su fallecimiento fue confirmado por sus familiares y, posteriormente, comunicado por el Sindicato de Futbolistas de Sudáfrica (SAFPU), que le dedicó un emotivo mensaje de despedida.

Falleció futbolista Jayden Adams

La lamentable noticia fue difundida este sábado mediante un comunicado oficial emitido por SAFPU a través de sus plataformas digitales. Según se informó, Adams falleció en Ciudad del Cabo, aunque hasta el momento no se han revelado las causas exactas de su muerte.

El deceso ocurrió apenas dos semanas después de que el futbolista enfrentara otra dura pérdida familiar: la muerte de su abuela Marianna Adams. La organización que representa a los futbolistas sudafricanos expresó su pesar por la partida del deportista.

"La muerte nos ha arrebatado cruelmente a uno de los nuestros. Le ha robado a nuestra nación a un futbolista extraordinario, pero nunca podrá borrar el legado que deja Jayden Adams. Siempre recordaremos su humildad, su extraordinario talento y el orgullo con el que representó a Sudáfrica. Descansa en paz eterna, Jayden. Nunca te olvidaremos", se lee en el comunicado que circuló en redes sociales.

Jayden Adams tenía 25 años

Por ahora, las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento del joven deportista.

El legado que dejó con la selección de Sudáfrica

Jayden Adams era considerado una de las figuras emergentes del fútbol sudafricano y logró ganarse un lugar importante dentro de la selección nacional durante el Mundial 2026.

El mediocampista fue titular en el estreno de Sudáfrica frente a México en el estadio Azteca y también arrancó en el encuentro ante República Checa, disputado en Atlanta. Además, ingresó en los minutos finales de la victoria por 1-0 sobre Corea del Sur, resultado histórico que permitió a su país avanzar a los dieciseisavos de final por primera vez en una Copa del Mundo.

A lo largo de su trayectoria con la camiseta de Bafana Bafana, Adams disputó 15 encuentros oficiales, registró dos goles y brindó una asistencia, con lo que se consolidó como una de las apuestas más prometedoras del fútbol de su país.

Brendine Johnson, mentor del jugador y portavoz de la familia, confirmó la noticia y pidió respeto para sus seres queridos en este difícil momento. Asimismo, reveló que había conversado con el futbolista días antes de su muerte y que este se mostraba optimista respecto de su futuro deportivo tras su participación mundialista.