El fútbol está de luto: Fallece un querido jugador argentino en accidente de tránsito

La Fiscalía investiga el incidente como posible homicidio culposo tras detener al conductor implicado. Correa deja un legado de empeño y compañerismo en el fútbol.

El mundo del fútbol está de luto. Un destacado futbolista perdió la vida al colisionar la moto en la que viajaba con un automóvil el último domingo 5 de julio. La investigación sobre el accidente sigue en curso, mientras el club al que pertenecía el jugador expresó sus condolencias en redes sociales a su familia.

Despedida de un futbolista: el club lamenta la partida de su jugador tras accidente

Informes recientes de la Policía indican que Jeremías Lucas Correa, un joven de solo 18 años, murió en un accidente en la ruta nacional 11, cerca de Margarita Belén. La moto que conducía junto a un amigo colisionó con un automóvil manejado por un joven de 21 años.

Correa era una prometedora figura del fútbol argentino y formaba parte del Club Atlético Central Benítez. El suceso se registró a las 3.45 a. m. en el kilómetro 1024. El conductor, identificado como M. J. B., fue trasladado al Hospital Perrando con diversas fracturas y contusiones. Se encuentra estable.

En redes sociales, el Club Atlético Central expresó su tristeza por la pérdida de Jeremías Correa y destacó su talento futbolístico: "Con gran pesar, decimos adiós a nuestro jugador Jeremías Correa, un producto de nuestra cantera que siempre defendió nuestros colores con pasión y dedicación. Te recordaremos, Jere, por tu esfuerzo, resiliencia ante las dificultades y, sobre todo, por ser un gran compañero. (...)" manifestó el club argentino.

Muere futbolista tras chocar su moto y su club lo despide con triste mensaje.

Fiscalía argentina analiza el accidente como posible homicidio culposo