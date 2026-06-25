Horóscopo de HOY jueves 25 junio del 2026 con Jhan Sandoval: las mejores predicciones para tu signo en amor, dinero y salud

¿Qué dice el horóscopo sobre tu signo? Lee las predicciones de Jhan Sandoval para este jueves 25 de junio del 2026.

Este jueves, Jhan Sandoval te ofrece un horóscopo con una visión clara sobre lo que te espera. En esta guía, desglosamos las predicciones para cada signo en áreas clave, como el amor, el trabajo, la salud y las finanzas. Esta información te permitirá tomar decisiones y prepararte para los acontecimientos del día. ¿Tienes curiosidad por saber qué sorpresas trae el horóscopo de este jueves 25 de junio del 2026? No te pierdas nuestra cobertura completa y descubre cómo las estrellas pueden guiar tu camino. Sigue leyendo para obtener todas las respuestas.

Horóscopo Aries este jueves (21 de marzo-20 de abril)

Recibes el dinero que has estado esperando y podrás concretar inversiones o compras que habías pospuesto. En el amor, no pelees por cosas sin importancia. Depende de ti que todo mejore.

Horóscopo Tauro este jueves (21 de abril-21 de mayo)

Una mujer de carácter y determinación será tu aliada para resolver los problemas laborales que no podías superar. En el amor, a pesar de tu silencio, esa persona sabe cómo te sientes.

Horóscopo Géminis este jueves (22 de mayo-21 de junio)

Sales de un problema para entrar en otro, lo que te lleva a sospechar de malas intenciones en tu centro laboral. Cautela y observación. En el amor, esa persona aclara tus dudas, vuelve la tranquilidad.

Horóscopo Cáncer este jueves (22 de junio-22 de julio)

Tu entorno familiar te necesita. Tendrás que posponer algunas actividades laborales para ayudar a tus seres queridos. En el amor, una persona poco transparente se aproxima. Usa tu intuición.

Horóscopo Leo este jueves (23 de julio-23 de agosto)

No presiones a tus compañeros. Sé paciente y respeta el tiempo que cada quien se toma para desarrollar su labor. Al final, todo se entregará a tiempo y recibirás compensaciones económicas.

Horóscopo Virgo este jueves (24 de agosto-23 de septiembre)

Te sentirás satisfecho con los resultados de las gestiones que realices en el día. Es posible que te propongan una sociedad, será conveniente. En el amor, no critiques si deseas una conciliación.

Horóscopo Libra este jueves (24 de septiembre-23 de octubre)

Podrías engancharte en una comunicación interminable con alguien que despierta en ti ilusiones. No te conviene descuidar la agenda que tienes. Tu entorno se percatará y habría reclamos.

Horóscopo Escorpio este jueves (24 de octubre-22 de noviembre)

Culminas con éxito una gestión que ha sido compleja y desgastante. Hay quienes toman tus éxitos como amenazas y tratarán de indisponerte o difamarte. Ignora los ataques y sigue adelante.

Horóscopo Sagitario este jueves (23 de noviembre-21 de diciembre)

Entras a una etapa de transición y de cambio a nivel laboral. Tendrás una gran expectativa por lo nuevo, pero no te conviene acelerarte. Analiza cada paso que des y no te equivocarás.

Horóscopo Capricornio este jueves (22 de diciembre-20 de enero)

No le pidas ayuda a esa persona que sabes puede cobrar muy caro por cada favor que te brinde. Encontrarás salidas inmediatas a tus problemas. Evita desesperarte y trata de confiar.

Horóscopo Acuario este jueves (21 de enero-19 de febrero)

Llega a tus manos información novedosa que te permitirá cambiar el esquema de lo que deseas realizar. En el amor, no seas cortante con alguien que desea resolver diferencias y conflictos.

Horóscopo Piscis este jueves (20 de febrero-20 de marzo)

Por más que intentes mediar, los conflictos entre algunos familiares no se resolverán por tu sola voluntad. Necesitas dejar que los días pasen y que cada quien reflexione. Es tiempo de esperar.

Jhan Sandoval: horóscopo de este jueves

Jhan Sandoval se inició a la corta edad de 15 años en el mundo de la astrología y el tarotismo. Entre 2006 y 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. En 2008 se inició como columnista del diario La República. Desde 2017, Jhan lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7.50 a. m. en el programa 'Señales', que se transmite en la página de Facebook de Wapa.pe. Además, en nuestra página web publica el horóscopo semanal y las predicciones diarias.

¿Qué signo soy de acuerdo con mi fecha de nacimiento?

Horóscopo de este jueves de Jhan Sandoval. ¿Cuál es mi signo zodiacal? ¿Qué signo soy según mi fecha de nacimiento? Estas y otras preguntas tienen aquí una guía rápida basada en el cuadro de signos zodiacales. Cada signo se asocia con un periodo específico del año. Simplemente, encuentra tu fecha de nacimiento en el rango correspondiente y descubre tu signo zodiacal.

Signos zodiacales por mes

Signo Zodiacal Periodo Meses Relacionados Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Diciembre, Enero Acuario 20 de enero - 18 de febrero Enero, Febrero Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Febrero, Marzo Aries 21 de marzo - 19 de abril Marzo, Abril Tauro 20 de abril - 20 de mayo Abril, Mayo Géminis 21 de mayo - 20 de junio Mayo, Junio Cáncer 21 de junio - 22 de julio Junio, Julio Leo 23 de julio - 22 de agosto Julio, Agosto Virgo 23 de agosto - 22 de septiembre Agosto, Septiembre Libra 23 de septiembre - 22 de octubre Septiembre, Octubre Escorpio 23 de octubre - 21 de noviembre Octubre, Noviembre Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Noviembre, Diciembre

Horóscopo occidental, horóscopo chino e hindú según signo zodiacal

Cuando hablamos de astrología, es importante reconocer que diferentes culturas han desarrollado sus propios sistemas de horóscopos, cada uno con características y simbolismos únicos. A continuación, te presentamos un cuadro comparativo que detalla los 12 signos zodiacales del horóscopo occidental, chino e hindú, y proporciona una visión integral de cómo se interpreta la personalidad y el destino según estas tres tradiciones astrológicas.

¿Qué elemento eres según tu signo zodiacal?

La astrología es una disciplina que divide los 12 signos del zodiaco en cuatro elementos fundamentales: fuego, tierra, aire y agua, cada uno con características únicas que influyen en quienes nacen bajo su influencia.

Los signos zodiacales de fuego, como Aries, Leo y Sagitario, se distinguen por su creatividad y habilidad para percibir la realidad en su totalidad, aportando claridad en diversas circunstancias. Por otro lado, los signos zodiacales de tierra, como Tauro, Virgo y Capricornio, son reconocidos por su sensatez, perseverancia, organización y enfoque pragmático; la tierra simboliza lo concreto y es esencial para nuestra existencia material. Los signos zodiacales de aire, representados por Géminis, Libra y Acuario, simbolizan el movimiento y la conexión, actuando como un puente entre el cielo y la tierra. Las personas bajo estos signos son hábiles en la comunicación, la interacción social y disfrutan de la aventura. Por último, los signos zodiacales de agua, con su naturaleza fluida y adaptable, se ajustan constantemente a las circunstancias. Los signos de agua, como Cáncer, Escorpio y Piscis, destacan por su capacidad de adaptación.

Cada signo zodiacal está asociado a un elemento que ayuda a comprender mejor los desafíos y las oportunidades que se presentan en la vida cotidiana.

Signos zodiacales por elemento