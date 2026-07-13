¡Sorprendentes Imágenes! Samahara Lobatón y Bryan Torres coinciden en una fiesta y ella baila "pegadito"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Luego de abandonar 'La Granja VIP', del fin de su relación con Youna y de sus distintas salidas con Renato Rossini Jr., Samahara Lobatón sorprendió al asistir a la misma discoteca donde estaba Bryan Torres, de quien se separó a finales del 2025 debido a incidentes de violencia física.
Samahara Lobatón y Bryan Torres coinciden en una fiesta y ella se acerca bailando
Durante sus encuentros con Renato Rossini Jr., Samahara Lobatón causó sorpresa al estar presente en la discoteca donde se encontraba el padre de sus dos hijos menores.
Tras su paso por 'La Granja VIP', donde afirmaba que no reanudaría su relación y buscaba estabilidad para sus hijos, Samahara Lobatón fue vista en un local nocturno junto a Bryan Torres y su orquesta, Barrio Fino, que lo defendió tras las agresiones a su expareja.
PUEDES LEER: Samahara Lobatón conmueve con mensaje a Youna pese a su reciente separación: "Gracias por..."
En esa discoteca, Samahara estuvo a poca distancia del escenario y del cantante, mientras él reía junto a sus compañeros de banda bajo la atención de las cámaras. El espacio delante de ellos estaba vacío, lo que hacía casi imposible que Torres no la viera.
En el grupo también estaban Shirley Arica y otros amigos, con quienes Samahara bailó y mantuvo siempre la espalda hacia su ex.
En otro momento de la noche, se grabó a Lobatón mientras compartía un baile muy cercano con un hombre y mostraba gran felicidad. Llamó la atención que Renato Rossini, su frecuente acompañante en fiestas, estuviera ausente.
No está claro si Samahara estaba informada sobre la presencia de su ex en esa discoteca junto a su equipo de trabajo, pese a que sus conciertos suelen ser anunciados con antelación.
Es importante recordar que no es la primera vez que Lobatón asiste a sus eventos. En 2025, todavía después de la separación, seguía frecuentando sus conciertos y alegaba que solo lo hacía por entretenimiento. ¿Será este el comienzo de una nueva etapa juntos?