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¡Sorprendentes Imágenes! Samahara Lobatón y Bryan Torres coinciden en una fiesta y ella baila "pegadito"

Impactante. Después de su separación de Youna y de sus apariciones con Renato Rossini Jr., Samahara Lobatón fue vista en la misma fiesta que Bryan Torres, lo que llamó la atención de todos. ¿Habrá una posible reconciliación?

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    ¡Sorprendentes Imágenes! Samahara Lobatón y Bryan Torres coinciden en una fiesta y ella baila "pegadito"
    ¡INSÓLITO VIDEO! Samahara Lobatón y Bryan Torres fueron “ATRAPADOS” en la misma fiesta ¿y ella baila “pegadito”? | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instarándula
    ¡Sorprendentes Imágenes! Samahara Lobatón y Bryan Torres coinciden en una fiesta y ella baila "pegadito"

    Luego de abandonar 'La Granja VIP', del fin de su relación con Youna y de sus distintas salidas con Renato Rossini Jr., Samahara Lobatón sorprendió al asistir a la misma discoteca donde estaba Bryan Torres, de quien se separó a finales del 2025 debido a incidentes de violencia física.

    Samahara Lobatón y Bryan Torres coinciden en una fiesta y ella se acerca bailando

    Durante sus encuentros con Renato Rossini Jr., Samahara Lobatón causó sorpresa al estar presente en la discoteca donde se encontraba el padre de sus dos hijos menores.

    Tras su paso por 'La Granja VIP', donde afirmaba que no reanudaría su relación y buscaba estabilidad para sus hijos, Samahara Lobatón fue vista en un local nocturno junto a Bryan Torres y su orquesta, Barrio Fino, que lo defendió tras las agresiones a su expareja.

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    En esa discoteca, Samahara estuvo a poca distancia del escenario y del cantante, mientras él reía junto a sus compañeros de banda bajo la atención de las cámaras. El espacio delante de ellos estaba vacío, lo que hacía casi imposible que Torres no la viera.

    En el grupo también estaban Shirley Arica y otros amigos, con quienes Samahara bailó y mantuvo siempre la espalda hacia su ex.

    Samahara Lobatón y Bryan Torres son captados en la misma fiesta y ella baila pegadito
    Samahara Lobatón y Bryan Torres son captados en la misma fiesta y ella baila pegadito

    En otro momento de la noche, se grabó a Lobatón mientras compartía un baile muy cercano con un hombre y mostraba gran felicidad. Llamó la atención que Renato Rossini, su frecuente acompañante en fiestas, estuviera ausente.

    Samahara Lobatón y Bryan Torres son captados en la misma fiesta y ella baila pegadito
    Samahara Lobatón y Bryan Torres son captados en la misma fiesta y ella baila pegadito

    No está claro si Samahara estaba informada sobre la presencia de su ex en esa discoteca junto a su equipo de trabajo, pese a que sus conciertos suelen ser anunciados con antelación.

    Samahara Lobatón y Bryan Torres son captados en la misma fiesta y ella baila pegadito
    Samahara Lobatón y Bryan Torres son captados en la misma fiesta y ella baila pegadito

    Es importante recordar que no es la primera vez que Lobatón asiste a sus eventos. En 2025, todavía después de la separación, seguía frecuentando sus conciertos y alegaba que solo lo hacía por entretenimiento. ¿Será este el comienzo de una nueva etapa juntos?

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡Sorprendentes Imágenes! Samahara Lobatón y Bryan Torres coinciden en una fiesta y ella baila "pegadito"
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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    ¡Sorprendentes Imágenes! Samahara Lobatón y Bryan Torres coinciden en una fiesta y ella baila "pegadito"

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