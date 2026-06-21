Samahara Lobatón conmueve con mensaje a Youna pese a su reciente separación: "Gracias por..."

Samahara Lobatón emocionó al dedicarle un mensaje a Youna por el Día del Padre y confirmó por qué no habrá boda pese al cariño que aún existe entre ambos.

Aunque su historia de amor quedó atrás, Samahara Lobatón y Youna continúan demostrando que mantienen una relación cordial por el bienestar de la hija que tienen en común. La influencer sorprendió a sus seguidores al dedicarle un sentido mensaje al padre de su pequeña durante la celebración del Día del Padre, gesto que no pasó desapercibido en redes sociales.

La publicación estuvo acompañada por una fotografía familiar tomada durante un viaje a Disney, donde ambos aparecen junto a su hija. Con sus palabras, la hija de Melissa Klug dejó en evidencia el respeto y cariño que todavía existe entre ellos como padres.

“Feliz día Youna. Gracias por estar para mí y mis hijos. Te amamos y te deseamos una larga vida para que siempre puedas cuidar a tu hermosa hija”, escribió la influencer en sus historias de Instagram.

El mensaje fue ampliamente comentado por sus seguidores, quienes destacaron la buena relación que ambos han logrado construir pese a los conflictos y separaciones que marcaron su historia sentimental.

Samahara Lobatón destaca el rol de Youna en la vida de su hija

A lo largo de los últimos años, Samahara ha señalado en diversas oportunidades que su prioridad es garantizar el bienestar emocional de su hija. Por ello, pese al fin de su relación amorosa con Youna, ambos han apostado por mantener una comunicación fluida y una crianza compartida.

El saludo por el Día del Padre fue interpretado como una muestra de madurez y compromiso con la coparentalidad, una postura que la influencer ha defendido públicamente en distintas ocasiones.

Lejos de alimentar polémicas, Samahara optó por reconocer la importancia que tiene Youna en la vida de la menor, dejando en claro que las diferencias del pasado no afectan el vínculo familiar que han construido.

Samahara confirma que no habrá boda con Youna

Tras su participación en el reality ‘La Granja VIP’, la influencer también decidió aclarar los rumores sobre una posible boda con Youna. Durante una entrevista, confesó que actualmente no existen planes de matrimonio y explicó las razones detrás de esta decisión.

“Me vienen preguntando hace bastante tiempo, si me voy a casar desde que he salido de la granja y creo que es el momento ya de aclararlo. No me voy a casar”, manifestó.

Samahara explicó que la distancia continúa siendo uno de los principales obstáculos para retomar una relación sentimental estable, ya que ambos han desarrollado sus vidas en países distintos.

“Lo que da por el momento es que yo me quedo en Perú y él en Estados Unidos y es complicado para ambos tener una relación a larga distancia. Ya lo hemos intentado, no ha funcionado”, sostuvo.

Pese a ello, dejó en claro que el cariño entre ambos sigue vigente y que el respeto mutuo permanece intacto.

“Youna sabe que yo lo amo muchísimo y yo sé el amor que él me tiene”, agregó.