Deysi Araujo causó gran impacto al contar el incómodo momento que vivió con Monserrat durante el aniversario de Melcochita. Según relató, fue la propia esposa del humorista quien le confesó que, pese a los 17 años que compartieron y a haber tenido dos hijas, nunca fueron realmente pareja. La pelirroja reveló que ella cumplía otro rol en la vida del artista, lo que le habría permitido disponer libremente de su dinero. Estas declaraciones salen a la luz en medio de la controversia por la acusación de que Monserrat habría gastado toda la fortuna del cómico, versión que él mismo difundió en su momento.

Monserrat y Melcochita no habrían tenido una relación amorosa pese a estar casados

Deysi Araujo generó revuelo al pronunciarse sobre la mediática separación de Melcochita y Monserrat, originada por el supuesto mal manejo del dinero del artista. No obstante, el humorista luego se corrigió y afirmó que la suma no alcanzaba los 500 mil soles, como dijo inicialmente.

La actriz cómica también narró un episodio de violencia ocurrido durante el aniversario del cómico, el cual presenció directamente. Según contó, Monserrat lo habría insultado y golpeado, pese a que él es un adulto mayor de 90 años y padre de sus hijas, lo que aumenta su condición de vulnerabilidad. Este hecho ya había sido mencionado por sus hijas, pero Deysi brindó más detalles al revelar la conversación que sostuvo con Monserrat esa noche.

De acuerdo con su testimonio, Melcochita y su esposa nunca habrían mantenido una relación sentimental, pese a haber estado juntos durante 17 años y haberse casado. Afirmó que el vínculo entre ambos habría sido principalmente laboral, ya que ella se desempeñaba como su representante, lo que le otorgaba el control de sus ingresos.

“Me dio a entender que estaba con él por el dinero, que lo cuidaba y por eso merecía tener todo el derecho de manejar el dinero de él, que no tenían una relación, que ella solo era su mánager. Me quedé horrorizada”, señaló la pelirroja a Trome.

Cabe precisar que, tras la denuncia que lo afectó emocionalmente, Melcochita se retractó sobre el monto que supuestamente habría sido gastado por Monserrat, aclarando que no se trataba de medio millón de soles.

Asimismo, el artista negó de forma tajante haber sido agredido físicamente por su esposa, indicando que jamás lo hubiera permitido dentro de su relación. Sin embargo, una de sus hijas sostuvo que él estaría siendo presionado.