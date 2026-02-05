Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Pamela López es buscada por la policía tras denuncia de su examiga y ella se desmorona

Relación amorosa de Melcochita con Monserrat no habría sido real, según Deysi Araujo

Monserrat Seminario y Melcochita se encuentra en el ojo público tras revelarse detalles inéditos de un supuesto romance.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Relación amorosa de Melcochita con Monserrat no habría sido real, según Deysi Araujo
    Relación AMOROSA de Melcochita con Monserrat NO habría sido REAL, según Deysi Araujo | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Relación amorosa de Melcochita con Monserrat no habría sido real, según Deysi Araujo

    Deysi Araujo causó gran impacto al contar el incómodo momento que vivió con Monserrat durante el aniversario de Melcochita. Según relató, fue la propia esposa del humorista quien le confesó que, pese a los 17 años que compartieron y a haber tenido dos hijas, nunca fueron realmente pareja. La pelirroja reveló que ella cumplía otro rol en la vida del artista, lo que le habría permitido disponer libremente de su dinero. Estas declaraciones salen a la luz en medio de la controversia por la acusación de que Monserrat habría gastado toda la fortuna del cómico, versión que él mismo difundió en su momento.

    Monserrat y Melcochita no habrían tenido una relación amorosa pese a estar casados

    Deysi Araujo generó revuelo al pronunciarse sobre la mediática separación de Melcochita y Monserrat, originada por el supuesto mal manejo del dinero del artista. No obstante, el humorista luego se corrigió y afirmó que la suma no alcanzaba los 500 mil soles, como dijo inicialmente.

    La actriz cómica también narró un episodio de violencia ocurrido durante el aniversario del cómico, el cual presenció directamente. Según contó, Monserrat lo habría insultado y golpeado, pese a que él es un adulto mayor de 90 años y padre de sus hijas, lo que aumenta su condición de vulnerabilidad. Este hecho ya había sido mencionado por sus hijas, pero Deysi brindó más detalles al revelar la conversación que sostuvo con Monserrat esa noche.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Monserrat Seminario defiende su preparación académica y explica por qué no trabajó cuando estaba con Melcochita

    De acuerdo con su testimonio, Melcochita y su esposa nunca habrían mantenido una relación sentimental, pese a haber estado juntos durante 17 años y haberse casado. Afirmó que el vínculo entre ambos habría sido principalmente laboral, ya que ella se desempeñaba como su representante, lo que le otorgaba el control de sus ingresos.

    “Me dio a entender que estaba con él por el dinero, que lo cuidaba y por eso merecía tener todo el derecho de manejar el dinero de él, que no tenían una relación, que ella solo era su mánager. Me quedé horrorizada”, señaló la pelirroja a Trome.

    Cabe precisar que, tras la denuncia que lo afectó emocionalmente, Melcochita se retractó sobre el monto que supuestamente habría sido gastado por Monserrat, aclarando que no se trataba de medio millón de soles.

    Asimismo, el artista negó de forma tajante haber sido agredido físicamente por su esposa, indicando que jamás lo hubiera permitido dentro de su relación. Sin embargo, una de sus hijas sostuvo que él estaría siendo presionado.

    “La verdad es una y es la que mi papá dijo, si se ha retractado es porque ella lo ha estado presionando con sus hijas para que regrese. Además, en las redes ella le pidió que pare con todo, sino iba a hablar y él sería el perjudicado”, señaló.

    SOBRE EL AUTOR:
    Relación amorosa de Melcochita con Monserrat no habría sido real, según Deysi Araujo
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Hijo de Monserrat tomó insólita decisión tras difundirse que habría pagado sus estudios con dinero de Melcochita

    Samahara Lobatón revela preocupante estado de salud de su hijo menor: "Le contagió..."

    Reconocida cantante de cumbia anuncia su embarazo tras fuertes rumores: “Nos tomó por sorpresa a mi pareja y a mí”

    Excantante de Puro Sentimiento revela que vivía en casa de Christian Domínguez y confiesa visitas del cantante: "Me decía: '¿cómo hacemos?'"

    ¡La hace llorar! Hijo de Jefferson Farfán deja sin palabras a Melissa Klug con tremendo regalazo por su cumpleaños

    Lo más vistos en Farándula

    Samahara Lobatón comparte DOLOROSO mensaje tras dejarse ver en clínica con Bryan Torres en medio de delicado estado de salud de su hijo

    Brian Rullan confesó que quiso reconquistar a Laura Spoya y retomar su matrimonio: "La amo"

    Hija de Pamela López explota y difunde chats secretos tras informarse que la PNP buscó a su madre

    Ex amiga de Pamela López revela que quería volver con Cueva, aunque él ya estaba con Pamela Franco: “¿Qué necesidad...?”

    Monserrat Seminario defiende su preparación académica y explica por qué no trabajó cuando estaba con Melcochita

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

    PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

    PRECIO

    S/ 43.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;