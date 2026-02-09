¡No los uses! Los colores que podrían atraer MALA SUERTE en el Año Nuevo Chino 2026

¡No los uses! Los colores que podrían atraer MALA SUERTE en el Año Nuevo Chino 2026Únete al canal de Whatsapp de Wapa
El próximo 17 de febrero se celebrará el Año Nuevo Chino 2026, una fecha clave dentro del calendario oriental que marca el inicio del Año del Caballo de Fuego. Este periodo está vinculado al movimiento, los cambios rápidos y la búsqueda de prosperidad, por lo que la tradición recomienda comenzar el ciclo con una energía limpia y equilibrada.
En este contexto, el Feng Shui cobra especial relevancia. Esta disciplina sostiene que los colores no solo tienen un valor estético, sino que influyen directamente en el flujo del chi, la energía vital que acompaña a las personas durante todo el año.
Tonos que conviene evitar para no bloquear la buena fortuna
Aunque muchos colores son habituales en el vestuario diario, algunos no son recomendables para iniciar el Año Nuevo Chino, ya que se asocian con símbolos negativos dentro de la cultura oriental.
- Negro
En el Feng Shui, este color representa finales y cierres. Usarlo en el inicio del año puede interpretarse como un símbolo de estancamiento o dificultades para avanzar en nuevos proyectos.
- Azul oscuro
Las tonalidades profundas de azul se relacionan con el agua quieta. Esta energía puede fomentar aislamiento emocional o falta de conexión con el entorno durante el nuevo ciclo.
- Café y tonos marrones
Aunque transmiten solidez, al comenzar el año se asocian con lentitud e inmovilidad, lo que podría traducirse en retrasos o bloqueos en metas personales y laborales.
- Gris
Este color simboliza indecisión y falta de claridad. Según el Feng Shui, podría atraer una sensación de apatía o dificultad para tomar decisiones importantes.
- Blanco
A diferencia de la cultura occidental, en la tradición china el blanco está ligado al duelo y la despedida. Por ello, se recomienda evitarlo durante el Año Nuevo para no atraer tristeza o melancolía.
La importancia de elegir bien al iniciar el año
Los especialistas en Feng Shui coinciden en que comenzar el Año Nuevo Chino con colores adecuados ayuda a potenciar la energía positiva del Caballo de Fuego. Elegir tonos que representen vitalidad, expansión y crecimiento es una forma simbólica de alinear las intenciones con la prosperidad que se busca atraer en 2026.