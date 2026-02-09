¡No los uses! Los colores que podrían atraer MALA SUERTE en el Año Nuevo Chino 2026

El Feng Shui advierte que algunos colores pueden bloquear la energía positiva durante el inicio del Año del Caballo de Fuego .

Antes de vestirte este 17 de febrero, revisa los colores que la tradición china recomienda evitar | Fuente: Año Nuevo Chino

El próximo 17 de febrero se celebrará el Año Nuevo Chino 2026, una fecha clave dentro del calendario oriental que marca el inicio del Año del Caballo de Fuego. Este periodo está vinculado al movimiento, los cambios rápidos y la búsqueda de prosperidad, por lo que la tradición recomienda comenzar el ciclo con una energía limpia y equilibrada.

En este contexto, el Feng Shui cobra especial relevancia. Esta disciplina sostiene que los colores no solo tienen un valor estético, sino que influyen directamente en el flujo del chi, la energía vital que acompaña a las personas durante todo el año.

El Feng Shui advierte que ciertos colores podrían bloquear la buena fortuna en el Año Nuevo Chino 2026.

Tonos que conviene evitar para no bloquear la buena fortuna

Aunque muchos colores son habituales en el vestuario diario, algunos no son recomendables para iniciar el Año Nuevo Chino, ya que se asocian con símbolos negativos dentro de la cultura oriental.

Negro

En el Feng Shui, este color representa finales y cierres. Usarlo en el inicio del año puede interpretarse como un símbolo de estancamiento o dificultades para avanzar en nuevos proyectos.

Azul oscuro

Las tonalidades profundas de azul se relacionan con el agua quieta. Esta energía puede fomentar aislamiento emocional o falta de conexión con el entorno durante el nuevo ciclo.

Café y tonos marrones

Aunque transmiten solidez, al comenzar el año se asocian con lentitud e inmovilidad, lo que podría traducirse en retrasos o bloqueos en metas personales y laborales.

Gris

Este color simboliza indecisión y falta de claridad. Según el Feng Shui, podría atraer una sensación de apatía o dificultad para tomar decisiones importantes.

Blanco

A diferencia de la cultura occidental, en la tradición china el blanco está ligado al duelo y la despedida. Por ello, se recomienda evitarlo durante el Año Nuevo para no atraer tristeza o melancolía.

La importancia de elegir bien al iniciar el año