¡No los uses! Los colores que podrían atraer MALA SUERTE en el Año Nuevo Chino 2026

El Feng Shui advierte que algunos colores pueden bloquear la energía positiva durante el inicio del Año del Caballo de Fuego.

    Antes de vestirte este 17 de febrero, revisa los colores que la tradición china recomienda evitar | Fuente: Año Nuevo Chino
    El próximo 17 de febrero se celebrará el Año Nuevo Chino 2026, una fecha clave dentro del calendario oriental que marca el inicio del Año del Caballo de Fuego. Este periodo está vinculado al movimiento, los cambios rápidos y la búsqueda de prosperidad, por lo que la tradición recomienda comenzar el ciclo con una energía limpia y equilibrada.

    En este contexto, el Feng Shui cobra especial relevancia. Esta disciplina sostiene que los colores no solo tienen un valor estético, sino que influyen directamente en el flujo del chi, la energía vital que acompaña a las personas durante todo el año.

    El Feng Shui advierte que ciertos colores podrían bloquear la buena fortuna en el Año Nuevo Chino 2026.

    Tonos que conviene evitar para no bloquear la buena fortuna

    Aunque muchos colores son habituales en el vestuario diario, algunos no son recomendables para iniciar el Año Nuevo Chino, ya que se asocian con símbolos negativos dentro de la cultura oriental.

    • Negro
      En el Feng Shui, este color representa finales y cierres. Usarlo en el inicio del año puede interpretarse como un símbolo de estancamiento o dificultades para avanzar en nuevos proyectos.
    • Azul oscuro
      Las tonalidades profundas de azul se relacionan con el agua quieta. Esta energía puede fomentar aislamiento emocional o falta de conexión con el entorno durante el nuevo ciclo.
    • Café y tonos marrones
       Aunque transmiten solidez, al comenzar el año se asocian con lentitud e inmovilidad, lo que podría traducirse en retrasos o bloqueos en metas personales y laborales.
    • Gris
      Este color simboliza indecisión y falta de claridad. Según el Feng Shui, podría atraer una sensación de apatía o dificultad para tomar decisiones importantes.
    • Blanco
      A diferencia de la cultura occidental, en la tradición china el blanco está ligado al duelo y la despedida. Por ello, se recomienda evitarlo durante el Año Nuevo para no atraer tristeza o melancolía.

    La importancia de elegir bien al iniciar el año

    Los especialistas en Feng Shui coinciden en que comenzar el Año Nuevo Chino con colores adecuados ayuda a potenciar la energía positiva del Caballo de Fuego. Elegir tonos que representen vitalidad, expansión y crecimiento es una forma simbólica de alinear las intenciones con la prosperidad que se busca atraer en 2026.

    SOBRE EL AUTOR:
    Dara Rojas Paredes

    Redactora en la sección de la revista Wapa. Bachiller en periodismo por la universidad Jaime Bausate y Meza. Apasionada por el contenido digital, la redacción web, redes sociales y locutora de espectáculos.

