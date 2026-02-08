¿Insomnio? Conoce el método militar que puede ayudar a dormir más rápido: cómo aplicarlo y sus beneficios

Esta técnica de relajación militar, diseñada para entrenamientos de alto estrés, ofrece pasos simples para dormir más rápido y descansar mejor.

El método militar para dormir ha vuelto a viralizarse en redes y buscadores al prometer que ayuda a conciliar el sueño en minutos mediante ejercicios de relajación física y mental. Aunque no es un hallazgo reciente, su popularidad digital ha llevado a muchas personas a incorporarlo en su rutina nocturna. Originalmente, esta técnica fue creada para entrenar a personal militar en situaciones de alto estrés, con pasos simples y efectivos para descansar mejor.

¿ De dónde surge el método militar para dormir rápido?

El método militar para dormir rápido fue popularizado por el entrenador estadounidense Lloyd “Bud” Winter en su libro Relax and Win (1981). Winter detallaba un programa de relajación progresiva que ya había sido implementado décadas antes con pilotos navales durante la Segunda Guerra Mundial para mejorar su descanso.

Según la publicación citada por El Tiempo, esta técnica combina respiración controlada, liberación de tensión muscular y manejo de pensamientos intrusivos. Practicada de manera constante durante varias semanas, ayuda a lograr resultados duraderos. No se trata de un tratamiento médico ni de un truco instantáneo, sino de una rutina guiada que disminuye la activación del cuerpo antes de dormir.

Cómo aplicar el método militar paso a paso

Relaja completamente el rostro, incluyendo frente, ojos, mejillas y mandíbula, mientras respiras de manera lenta y controlada.

Suelta la tensión de los hombros y deja que caigan de forma consciente.

Afloja los brazos y manos, primero un lado y luego el otro, percibiendo su peso sobre la cama o superficie de apoyo.

Relaja el pecho y regula la respiración, manteniendo un ritmo profundo y constante.

Suaviza las piernas, comenzando por los muslos y continuando con pantorrillas y pies.

Dirige la mente hacia una imagen serena o repite mentalmente una palabra breve para evitar distracciones.

El objetivo es que el cuerpo alcance una calma progresiva mientras la mente disminuye la actividad de pensamientos.

Qué beneficios puede aportar esta técnica de relajación

Especialistas en sueño indican que la relajación muscular progresiva y la respiración controlada pueden ayudar a reducir la ansiedad antes de dormir y facilitar la transición al sueño. Intentar conciliarlo “a contrarreloj” puede ser contraproducente, ya que quedarse dormido normalmente toma entre unos minutos y veinte, lo cual es habitual en adultos sanos.