Las cucarachas no son solo desagradables: también pueden afectar la salud, ya que transportan bacterias y contaminan superficies. Estos insectos buscan espacios cálidos, húmedos y con restos de comida para esconderse y reproducirse sin ser detectados. En la cocina abundan los lugares ideales, pero hay un electrodoméstico que destaca sobre el resto. Aunque muchos no lo imaginan, la nevera puede convertirse en uno de sus refugios favoritos.
Por qué la nevera puede atraer cucarachas en casa
La nevera, aunque pocas veces se sospecha de ella, reúne condiciones perfectas para atraer cucarachas: calor constante en la parte posterior, oscuridad, humedad por posibles filtraciones y restos de comida acumulados. Por eso, suele convertirse en su escondite ideal. Estos insectos se alojan en zonas bajas, detrás del motor o en grietas difíciles de limpiar. Aunque el interior esté limpio, el riesgo está fuera, donde ponen huevos y salen de noche.
Cómo identificar si hay cucarachas en tu refrigeradora
Detectar una infestación en la nevera no siempre es fácil al inicio. Estos insectos se mueven con sigilo y suelen salir de noche. Aun así, hay señales evidentes de su presencia:
- Manchas oscuras o pequeños excrementos en la parte posterior o baja del electrodoméstico.
- Olor fuerte y desagradable, parecido a humedad o moho.
- Ruidos leves nocturnos, como si algo se deslizara.
- Restos de piel que dejan al mudar.
- Ver una cucaracha viva, lo que indica que puede haber más ocultas.
Ante cualquier indicio, por pequeño que sea, es importante actuar de inmediato para controlar la plaga.
Cómo limpiar la nevera para eliminar cucarachas y evitar que vuelvan
Si detectas señales de cucarachas en la nevera, no basta con una limpieza superficial. Es fundamental hacer una desinfección profunda y aplicar medidas que eviten una nueva infestación. Primero, desconecta el electrodoméstico y muévelo para limpiar la parte posterior. Usa agua caliente con detergente, prestando atención a zonas con grasa, polvo o restos de comida acumulados.
También es importante sellar grietas, uniones y rendijas con silicona o masilla resistente a la humedad. Puedes colocar trampas adhesivas para monitorear si aún hay presencia de insectos. Asegúrate de secar bien el área y no dejar migas ni residuos cerca. Finalmente, revisa que no existan filtraciones de agua ni problemas en el cierre de la puerta, ya que la humedad favorece su proliferación.