Ola de calor: estas 7 frutas con alto contenido de agua ayudan a hidratar el cuerpo de forma natural

Con el verano cada vez más intenso, mantenerse hidratado es clave frente a las olas de calor y no solo el agua ayuda: estas frutas son grandes aliadas.

Lima atraviesa uno de los días más calurosos del verano 2026, con temperaturas que superan los 30 grados y elevan la sensación térmica a niveles extremos. Ante este escenario, la hidratación se vuelve fundamental para cuidar la salud.

Además del consumo de agua, existen alimentos naturales que ayudan a mantener el equilibrio hídrico, como las frutas con alto contenido de agua, vitaminas y nutrientes esenciales para el organismo.

Siete frutas ideales para hidratarse y combatir el calor

Sandía (94 % de agua)

Ideal para los días de calor por su gran poder hidratante. Aporta vitaminas A, C y E, además de potasio y magnesio. Contribuye a la salud cardiovascular y ayuda a reducir la fatiga muscular tras el ejercicio.

Melón (92 % de agua)

Su alto contenido de agua favorece la hidratación durante el verano. Es bajo en calorías, tiene efecto diurético y ayuda a eliminar líquidos. Destaca por su aporte de vitamina C y potasio, esenciales para el organismo.

Fresa (90 % de agua)

Fruta ligera y refrescante, compuesta principalmente por agua y azúcares naturales. Es rica en fibra, lo que mejora la digestión, y aporta vitamina C, ácido fólico, vitamina E y betacarotenos con efecto antioxidante.

Pomelo (89 % de agua)

Su elevado contenido de agua explica su bajo aporte calórico. Es rico en vitamina A y posee propiedades estimulantes. Consumido en gajos permite aprovechar mejor su fibra, favoreciendo la digestión y la depuración del organismo.

Durazno (89 % de agua)

Fruta típica del verano con gran cantidad de agua. Aporta vitaminas A, C y del complejo B, además de minerales como potasio y magnesio. Su contenido en betacarotenos contribuye al cuidado de la piel.

Naranja (88 % de agua)

Refrescante y jugosa, es una excelente aliada para la hidratación. Su alto contenido de vitamina C fortalece el sistema inmunológico y ayuda a combatir el cansancio, especialmente durante jornadas de calor intenso.

Arándanos (87 % de agua)

Además de hidratar, destacan por su alto contenido de antioxidantes como las antocianinas. Aportan vitamina C y fibra, lo que favorece la digestión y protege las células frente al daño oxidativo.