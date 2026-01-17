Ola de calor: estas 7 frutas con alto contenido de agua ayudan a hidratar el cuerpo de forma natural

Wapa.pe
Con el verano cada vez más intenso, mantenerse hidratado es clave frente a las olas de calor y no solo el agua ayuda: estas frutas son grandes aliadas.

    Frutas ricas en agua que recomiendan para una correcta hidratación.
    Lima atraviesa uno de los días más calurosos del verano 2026, con temperaturas que superan los 30 grados y elevan la sensación térmica a niveles extremos. Ante este escenario, la hidratación se vuelve fundamental para cuidar la salud.

    Además del consumo de agua, existen alimentos naturales que ayudan a mantener el equilibrio hídrico, como las frutas con alto contenido de agua, vitaminas y nutrientes esenciales para el organismo.

    Siete frutas ideales para hidratarse y combatir el calor

    Sandía (94 % de agua)

    Ideal para los días de calor por su gran poder hidratante. Aporta vitaminas A, C y E, además de potasio y magnesio. Contribuye a la salud cardiovascular y ayuda a reducir la fatiga muscular tras el ejercicio.

    Melón (92 % de agua)

    Su alto contenido de agua favorece la hidratación durante el verano. Es bajo en calorías, tiene efecto diurético y ayuda a eliminar líquidos. Destaca por su aporte de vitamina C y potasio, esenciales para el organismo.

    Fresa (90 % de agua)

    Fruta ligera y refrescante, compuesta principalmente por agua y azúcares naturales. Es rica en fibra, lo que mejora la digestión, y aporta vitamina C, ácido fólico, vitamina E y betacarotenos con efecto antioxidante.

    Pomelo (89 % de agua)

    Su elevado contenido de agua explica su bajo aporte calórico. Es rico en vitamina A y posee propiedades estimulantes. Consumido en gajos permite aprovechar mejor su fibra, favoreciendo la digestión y la depuración del organismo.

    Durazno (89 % de agua)

    Fruta típica del verano con gran cantidad de agua. Aporta vitaminas A, C y del complejo B, además de minerales como potasio y magnesio. Su contenido en betacarotenos contribuye al cuidado de la piel.

    Naranja (88 % de agua)

    Refrescante y jugosa, es una excelente aliada para la hidratación. Su alto contenido de vitamina C fortalece el sistema inmunológico y ayuda a combatir el cansancio, especialmente durante jornadas de calor intenso.

    Arándanos (87 % de agua)

    Además de hidratar, destacan por su alto contenido de antioxidantes como las antocianinas. Aportan vitamina C y fibra, lo que favorece la digestión y protege las células frente al daño oxidativo.

    Es importante señalar que estas siete frutas no son las únicas que ayudan a mantener una buena hidratación. Opciones como ciruelas, cerezas y ananá también destacan por su alto contenido de agua, su valor nutricional y su aporte refrescante durante las olas de calor.

    Ola de calor: estas 7 frutas con alto contenido de agua ayudan a hidratar el cuerpo de forma natural
    ;