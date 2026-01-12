Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ES OFICIAL | Corte de luz del 15 al 18 de enero por hasta 8 horas: ¿tu zona se verá afectada?

La fruta poco consumida que aporta fibra y antioxidantes, y ayuda a regular el azúcar en sangre de forma natural

Aunque su sabor no es del agrado de todos o aún es poco conocida, se trata de un alimento muy nutritivo que ofrece múltiples beneficios para la salud.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    La fruta poco consumida que aporta fibra y antioxidantes, y ayuda a regular el azúcar en sangre de forma natural
    La fruta que casi nadie consume y que destaca por su fibra, antioxidantes y control del azúcar en sangre. | Composición Wapa
    La fruta poco consumida que aporta fibra y antioxidantes, y ayuda a regular el azúcar en sangre de forma natural

    Existe una fruta que, pese a sus múltiples beneficios para la salud, sigue siendo poco consumida. Su escasa popularidad se debe a que muchos la desconocen y a que su sabor suele percibirse como amargo. Se trata de la ciruela pasa, versión deshidratada de la ciruela fresca, reconocida por su textura masticable y dulzor natural.

    Su proceso de secado concentra fibra y antioxidantes. Según el Dr. Walter Willett, especialista en nutrición y epidemiología de la Escuela de Salud Pública de Harvard, estos compuestos ayudan a regular el azúcar en sangre y favorecen la salud metabólica.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Limpieza de cocina: el truco casero con vinagre y bicarbonato que elimina grasa y bacterias

    ¿Qué beneficios tienen las ciruelas?

    De acuerdo con el portal Cuerpo Mente, la ciruela se distingue por su alto contenido de agua, fibra e hidratos de carbono. Algunas de sus propiedades más notables son:

    Valor nutricionalPorción de 100 g de ciruelas
    Potasio190 mg
    Calcio14 mg
    Fósforo10 mg
    Magnesio8 mg
    Hierro0,10 mg
    Vitamina C9 mg
    Provitamina A30 mcg
    Vitamina E0,7 mg

    El sitio Gastrolab Web también menciona que se recomienda consumir alrededor de tres ciruelas al día, lo que equivale a 150 gramos, ya sean secas o frescas.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: Adiós al mal olor y las manchas en las axilas con este remedio CASERO con vinagre de manzana

    Cuáles son los beneficios de la ciruela pasa para la salud

    • Mejoran la digestión: Gracias a su elevado aporte de fibra, favorecen el tránsito intestinal y ayudan a evitar el estreñimiento. Además, contienen sorbitol, un compuesto con efecto laxante natural.
    • Alto poder antioxidante: Son ricas en polifenoles, antioxidantes que combaten los radicales libres y contribuyen a disminuir el riesgo de enfermedades crónicas, como problemas cardiovasculares y algunos tipos de cáncer.
    • Cuidado de los huesos: Aportan vitamina K y minerales como el boro, fundamentales para la salud ósea. Diversas investigaciones indican que su consumo habitual puede ayudar a prevenir la pérdida de masa ósea y la osteoporosis.
    • Regulan el azúcar en sangre: Aunque tienen sabor dulce, poseen un índice glucémico bajo, por lo que no provocan aumentos bruscos de glucosa y pueden consumirse con moderación por personas con diabetes.
    • Favorecen la salud cardiovascular: Son fuente de potasio, mineral clave para mantener una presión arterial adecuada, y su fibra soluble ayuda a reducir el colesterol LDL.
    • Previenen la anemia: Contienen hierro, nutriente esencial para la formación de glóbulos rojos y la prevención de la anemia.
    • Protegen la vista: Su contenido de vitamina A contribuye a una buena salud ocular y puede reducir el riesgo de degeneración macular relacionada con la edad.

    Cómo incluir ciruela pasa en tu alimentación

    Las ciruelas pasas son muy versátiles y pueden incluirse de distintas maneras en la alimentación diaria para aprovechar sus propiedades nutricionales. Algunas opciones son:

    • Aperitivo: Consume las ciruelas pasas como un snack saludable entre comidas.
    • Ensaladas: Añádelas a tus ensaladas para darles un toque dulce y una textura masticable.
    • Cereales y Granola: Mezcla trozos de ciruelas pasas con tu cereal o granola matutina.
    • Galletas y Barras de Energía: Incorpóralas en recetas de galletas, barras de energía o muffins.
    • Platos Principales: Úsalas en guisos, estofados o cuscús para añadir un sabor contrastante.
    • Postres: Agrégalas a postres como pudines, tartas y yogur.
    SOBRE EL AUTOR:
    La fruta poco consumida que aporta fibra y antioxidantes, y ayuda a regular el azúcar en sangre de forma natural
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    La fruta poco consumida que aporta fibra y antioxidantes, y ayuda a regular el azúcar en sangre de forma natural

    10 sopas para enfermos del estómago: Recetas fáciles y rápidas

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Hotel New Lima

    plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

    PRECIO

    S/ 55.00
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Tour Marino Callao

    Full day de playa en Yate, nada con lobos marinos en Islas Palomino

    PRECIO

    S/ 119.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;