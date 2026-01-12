Existe una fruta que, pese a sus múltiples beneficios para la salud, sigue siendo poco consumida. Su escasa popularidad se debe a que muchos la desconocen y a que su sabor suele percibirse como amargo. Se trata de la ciruela pasa, versión deshidratada de la ciruela fresca, reconocida por su textura masticable y dulzor natural.