Mamá de Hugo García se pronuncia tras el embarazo de Isabella Ladera y la noticia de que su hijo será papá: ¿Qué dijo?

La mamá de Hugo García compartió un emotivo mensaje en redes tras revelarse el embarazo de Isabella Ladera. ¿Qué fue lo que dijo?

Mamá de Hugo García se pronuncia tras el embarazo de Isabella Ladera y su hijo. | Composición Wapa | Instagram

Mamá de Hugo García se pronuncia tras el embarazo de Isabella Ladera y su hijo. | Composición Wapa | Instagram

¡Gran noticia! Fabiola Gálmez, madre de Hugo García, se hizo presente tras confirmarse el embarazo de la modelo venezolana Isabella Ladera, luego de meses de rumores. A través de las redes, compartió un conmovedor mensaje, celebrando no solo que será abuela nuevamente, sino también la nueva etapa de su hijo como padre. ¿Cuál fue el mensaje que le envió?

Mamá de Hugo García comentó sobre el embarazo de Isabella Ladera y su hijo

La madre del exchico reality se sumó a la publicación de la modelo venezolana en Instagram y les deseó lo mejor en esta nueva etapa, ya que su hijo será padre por primera vez.

Madre de Hugo García celebra la pronta llegada de su nieto o nieta.

“Felicidades a los dos y muchas bendiciones gracias”, escribió Fabiola Gálmez, destacando la emoción de la familia ante la pronta llegada del bebé, que según Ric la Torres y Samuel Suárez, nacería entre abril y mayo.

Otro familiar cercano también expresó su alegría por el embarazo de Isabella Ladera: se trata del hermano de Hugo García, Ayrton, quien compartió que será tío por tercera vez, pero el primero del exchico reality. “Soy tío x3”, escribió.

Isabella Ladera anuncia embarazo

Tras publicar la fotografía de su ecografía, Isabella Ladera compartió las primeras imágenes de su avanzado embarazo, aunque no ha revelado cuántos meses tiene.