Valery Revello enojada con Laura Spoya tras contar que la discriminaron por su outfit: ¿Qué maldad puede existir en ti?

El pasado viernes 28 de marzo, Laura Spoya regresó a la conducción de su programa por streaming Good Time, y durante la transmisión sorprendió al contar un episodio desagradable que vivió durante su reciente viaje a Cusco. Según relató, una influencer —cuyo nombre prefirió no revelar— la hizo sentir incómoda por su elección de vestuario. Spoya la describió como una “mean girl” y aunque no dio mayores detalles, las redes sociales no tardaron en especular que se trataría de Valery Revello, lo que desató una ola de críticas hacia ella.

Valery Revello niega acusaciones y pide respeto

Ante la lluvia de comentarios, Valery Revello no se quedó callada. A través de sus redes sociales, aclaró que no es la persona a la que Spoya se refería y pidió que dejen de involucrarla a ella y a sus hijas. “Me acusan de hacer bullying a alguien con la que cruce máximo dos veces, conversación sobre maternidad y parto, nada más que eso. Jamás haría bullying a nadie, no soy así. Déjenme tranquila a mí y a mis hijas que no le hacemos daño a nadie”, señaló con firmeza la ex de Sergio Peña.

La influencer también expresó su incomodidad con la actitud de Laura Spoya por no aclarar directamente de quién se trataba, generando sospechas sobre todas las presentes. “Estoy sorprendida realmente, qué maldad puede existir en ti para hacer entrever entre varias influencers, éramos muchas. Es mejor decir quién fue directamente y no dejar especulaciones porque salpica a todas. Eso no es justo”, reclamó en sus historias.

El motivo del conflicto: una paleta de colores en Machu Picchu

Laura Spoya explicó que el malentendido se originó durante una visita a Machu Picchu, donde varias influencers decidieron vestirse en tonos neutros como beige y marrón. Sin embargo, ella eligió un conjunto fucsia, sin saber que existía un código de vestimenta no oficial. Al parecer, eso provocó el comentario desafortunado de una fashion blogger.