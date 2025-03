‘Estás arruinando la paleta de colores’: Laura Spoya fue humillada por influencers durante viaje al Cusco por su forma de vestir

Uno de los momentos más surrealistas ocurrió durante la visita a Machu Picchu . Spoya recordó cómo una de las influencers la increpó por vestir de rosado, supuestamente arruinando la armonía visual del grupo. “Me dijo que yo le estaba arruinando el outfit porque ella iba de beige. Y que eso estaba en el brief, que no lo había leído”, relató, imitando el tono del reclamo con ironía.

Frente al comentario, Laura respondió tajante: “No vine a enseñar ropa, vine por mi personalidad. No es mi culpa que ustedes estén vestidas de colores aburridos. Yo me visto como quiero”.

Según contó en el pódcast, durante los primeros días del viaje la convivencia fue tolerable. Sin embargo, la relación con el grupo fue enfriándose hasta volverse incómoda. “Día 1 me saludaron, día 2 casi nada, y el día 3 me ignoraban por completo. Fue horrible”, recordó.

“Cuando volví, me dijeron que las organizadoras preguntaron si estaban todas, y ellas dijeron que sí. Me dejaron sola. Mi energía estaba hasta el piso”, narró con evidente molestia.

Aunque evitó dar nombres, Laura fue clara al referirse a las influencers con las que tuvo conflictos: “No diré quién fue porque no le voy a dar luz a alguien impertinente. Para mí, es como un moco pegado en la pared: no existe”.

Aunque no mencionó marcas ni nombres específicos, la ex Miss Perú dejó una reflexión clara: no todo lo que se ve en redes refleja lo que realmente ocurre tras las cámaras. Lo que debía ser una campaña colaborativa terminó siendo una lección sobre cómo algunas apariencias en el mundo digital pueden esconder dinámicas poco saludables.