Youna “BOTA” a Samahara Lobatón tras confesar que NO pasa pensión por su cáncer

Youna habló en vivo sobre su lucha contra la leucemia y confesó que no paga pensión por su salud. Un cruce con Samahara Lobatón terminó sacándola del en vivo.

El barbero e influencer Youna volvió al centro de la atención mediática luego de revelar públicamente que atraviesa una dura batalla contra la leucemia. En medio de este delicado diagnóstico, el creador de contenido viene impulsando una rifa pro-salud con un costo de 15 soles, iniciativa que ha sido compartida incluso por Melissa Klug y su expareja Samahara Lobatón, con el objetivo de ayudarlo a cubrir los gastos de su tratamiento.

Sin embargo, una reciente transmisión en vivo terminó desviándose hacia un tema sensible: la pensión de alimentos de la hija que Youna tiene con Samahara. La conversación, que comenzó en un tono conciliador, terminó generando tensión frente a cientos de espectadores.

La confesión sobre la pensión y el inesperado respaldo de Samahara

Durante el en vivo, Youna sorprendió al reconocer que actualmente no viene cumpliendo con la pensión de alimentos debido a su estado de salud. Lejos de generar un enfrentamiento inmediato, el barbero destacó que esta situación habría sido comprendida por la madre de su hija.

“Es la primera vez en mi vida que a Xianna le falta pensión de mi parte y Samahara lo comprendió . Ya dejamos de pelear gracias a Dios y Samahara está apoyando a la causa. Así que a agradecerle a la mamá de mi hija”, expresó, resaltando que, tras años de conflictos públicos, ambos habrían llegado a un punto de entendimiento.

El comentario fue recibido con atención por los seguidores, quienes no tardaron en notar el cambio de tono entre la expareja, marcada durante años por constantes enfrentamientos mediáticos.

El cruce en vivo que terminó con Samahara fuera de la llamada

No obstante, el clima de calma duró poco. Luego de que Youna insinuara que Samahara habría sido quien fomentó los conflictos entre ambos en el pasado, la influencer reaccionó con ironía y lanzó una frase que descolocó a todos: “Eres un desgraciado”, dijo entre risas, evidenciando que el comentario no fue del todo en serio, pero sí cargado de historia.

Minutos después, la conversación volvió a subir de tono cuando Samahara, en clave sarcástica, hizo referencia al futuro económico de su hija, tocando nuevamente el tema de la responsabilidad financiera de Youna. Esto provocó una reacción inmediata del barbero, quien pidió que la retiraran del en vivo.

“Yo manteniéndola al 100% el resto de su vida”, comentó ella, a lo que Youna respondió visiblemente incómodo: “Samahara ya vete, sáquenla”.