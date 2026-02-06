Wapa.pe
Pamela López es buscada por la policía tras denuncia de su examiga y ella se desmorona

Samahara Lobatón pide oraciones al revelar que su bebé atraviesa delicado estado de salud y está en UCI: "Yo sé que Dios lo levantará de esa cama"

Samahara Lobatón reveló el delicado estado de salud de su hijo menor, días después de contar que el pequeño había presentado un cuadro de fiebre y ser vista en la clínica.

    Samahara Lobatón pide oraciones al revelar que su bebé atraviesa delicado estado de salud y está en UCI: "Yo sé que Dios lo levantará de esa cama"
    Samahara Lobatón pide oraciones al revelar que su bebé atraviesa delicado estado de salud y está en UCI: "Yo sé que Dios lo levantará de esa cama"

    Samahara Lobatón se pronunció en redes sociales causando gran preocupación en sus seguidores al revelar que su hijo menor se encuentra mal de salud. La hija de Melissa Klug se sinceró sobre el duro momento que viene atravesando con el menor, quien está internado en UCI y pidió oraciones para él.

    Samahara Lobatón comparte delicado estado de salud de su hijo menor

    A través de su cuenta de Instagram, Samahara Lobatón reveló el delicado estado de salud de su hijo menor. Días después de contar que el pequeño había presentado un cuadro de fiebre y tras ser vista en la clínica con Bryan Torres, la influencer anunció que su último heredero se encontraría atravesando un momento crítico.

    “Desde lo más privado de mi vida y mi corazón quiero comentar esto con todos ustedes. Asael está delicado en UCI, esto está siendo muy fuerte para mí y mi familia. Dios es grande y bueno, yo sé que él levantará a Asael de esa cama”, se lee al inicio de su mensaje.

    “Hago este comunicado para que todos puedan tomar en conocimiento, ya que llevo días desaparecida y no solo eso tengo trabajo que cumplir porque este es mi trabajo, pero antes de todo soy madre y hoy mi prioridad es mi hijo”, explicó.

    Finalmente, la influencer pidió a sus seguidores oraciones para su hijo: “Estaré muy agradecida con todos si lo tienen dentro de sus oraciones”.

    Samahara Lobatón pide oraciones al revelar que su bebé atraviesa delicado estado de salud y está en UCI: "Yo sé que Dios lo levantará de esa cama"
    ;