Christian Cueva rompió su silencio sobre los 64 mil soles que Pamela López pide para sus hijos y su respuesta dejó a todos sorprendidos. ¿Aceptará pagar?

Christian Cueva aprovechó su debut con Juan Pablo II para hablar en Tele Deportes y, por primera vez y sin abogados, referirse al pedido de pensión de 64 mil soles que Pamela López exige para sus hijos. Sus declaraciones sorprendieron, sobre todo porque su defensa legal se había negado antes. ¿Cambió ahora su postura?

Christian Cueva reacciona ante la demanda de 64 mil soles de Pamela López

Christian Cueva decidió pronunciarse públicamente por primera vez sobre la situación legal que enfrenta con Pamela López, luego de que ella solicitara una pensión de alimentos de 64 mil soles para sus tres hijos. El tema generó controversia después de que la abogada del futbolista rechazara de forma tajante ese monto y señalara que los gastos presentados habrían sido exagerados.

"Uno como ser humano tiene que hacerse cargo de sus errores, pero en definitiva quien pone las cosas en su lugar es Dios. Yo estoy trabajando en el fútbol y cumpliendo con cosas judiciales que estoy cumpliendo", comenzó diciendo.

El popular ‘Aladino’ también se refirió a las críticas que ha recibido por los problemas de su vida privada, los cuales —según se ha comentado— influyeron en su alejamiento de la selección peruana. En ese contexto, fue consultado por la elevada suma que su aún esposa reclama como pensión, argumentando que los 12 mil soles actuales no cubren las necesidades de sus hijos.

Cueva explicó que el proceso está en manos de su equipo legal. Aunque al inicio evitó profundizar porque consideraba que era un asunto para otro tipo de espacios televisivos, terminó sorprendiendo al admitir que está dispuesto a asumir las responsabilidades que le correspondan por decisiones pasadas. Aun así, remarcó que existen límites frente a las exigencias planteadas.

"En realidad esos temas se hablan de otra parte y otro lado de la televisión peruana, en definitiva, todo esto lo está viendo mi estudio de abogados que tengo, yo tengo que asumir cosas,voy a asumir, los humanos podemos errar siempre, pero siento yo que todo tiene un tiempo y siento que ese tiempo se está llevando de una manera que no es, no por mi lado lógicamente. Yo estoy tranquilo, estoy feliz", dijo.

Por su parte, la defensa legal del jugador sostuvo que López buscaría mantener el nivel de vida que tenía durante el matrimonio. Además, indicó que se habría solicitado custodia compartida y cuestionó el sustento de varios montos incluidos en la demanda.