Hijos de Christian Cueva asombran cuando llamaron a su “papá” en actuación

Hijos de Christian Cueva y Pamela López asombraron al llamar a su “papá” durante una actuación.

Pamela López y su hija mayor, fruto de su relación con Christian Cueva, llamaron la atención tras ser presentadas como las nuevas participantes del reality de baile de ‘Mande Quien Mande’, donde quedó en evidencia que la menor se desenvuelve con naturalidad frente a cámaras. A raíz de ello, la animadora de eventos decidió mostrar que sus otros hijos también tienen vena artística y compartió un video en el que protagonizan una divertida parodia inspirada en la serie ‘Al fondo hay sitio’.

Hijos de Christian Cueva sorprenden al llamar a su “papá” en plena actuación

Mediante sus redes sociales, Pamela López publicó un clip donde sus dos hijos menores con el popular ‘Aladino’ visitaron el set de la producción de América Televisión y aprovecharon para recrear una escena icónica: Nicolás y Fernanda de las Casas bajando a desayunar con su familia.

En medio de la representación, los pequeños empezaron a discutir por una silla, motivo por el cual decidieron llamar a su “papá” para resolver el problema. El “padre” apareció rápidamente, los corrigió y les indicó dónde debía sentarse cada uno, cerrando así la escena con humor.

La actuación generó múltiples reacciones positivas en redes sociales, donde los usuarios no dudaron en destacar el talento de los menores y el respaldo que reciben de su madre.

"Tan bellos serán un gran talento, todos bendecidos", "Actores esos niños, bien", "Solo veo una mamá que apoya a sus hijos y está al 100 con ellos", se lee en algunos de los mensajes.

Hija mayor de Christian Cueva confiesa lo que no le agrada de su mamá

Durante su participación en el programa, la hija mayor de Pamela López también se animó a hablar sobre su madre y reveló que no siempre le agrada su forma de ser cuando está bajo presión.