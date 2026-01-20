Pamela López ‘PARCHA’ a profesora de sus hijos por asegurar que LLEGAN SOLOS al colegio: “Espero no volver a recibir…”

Pamela López aclara polémica por traslado de sus hijos y responde a profesora con un correo revelado en TV, rechazando acusaciones sobre su rol como madre.

Pamela López vuelve a quedar en el centro de la controversia tras la difusión parcial de un correo electrónico enviado por la profesora del colegio de sus hijos, documento que fue expuesto por la abogada de Christian Cueva y que generó una ola de cuestionamientos en su contra. En el mensaje se sugería que la animadora habría puesto en riesgo a los menores al enviarlos solos en un taxi al centro educativo.

Sin embargo, la versión inicial fue puesta en duda cuando el programa Amor y Fuego reveló el contenido completo del intercambio, mostrando la respuesta directa de López a la docente y un firme llamado a no volver a cuestionar su rol como madre.

El correo que Pamela López envió para aclarar el traslado de sus hijos

Luego de que se difundiera el primer mensaje, Pamela López salió al frente y cuestionó que solo se hiciera público el correo de la profesora, omitiendo su respuesta. Según explicó, sus hijos no fueron trasladados por una persona desconocida, sino por alguien de absoluta confianza, a quien recurrió de manera excepcional ante la ausencia de la movilidad escolar.

El programa televisivo mostró el correo en el que López responde a la docente, dejando clara su posición y rechazando la acusación de haber expuesto a sus hijos a una situación de peligro.

“Atiendo a su preocupación y me sorprende lo que me dice, de que no acompañaro a mis hijos, pero permitame informarle que la compañía que los moviliza son de mi entera confianza cuando por esfuerzo mayor no lo llevo yo o la movilidad, mas no una compañía aleatoria. Respeto que ustedes velen por la seguridad de mi hijo, como lo hago yo como su MADRE”, indicó.

La advertencia a la profesora tras la polémica

En el mismo mensaje, Pamela López también expresó su incomodidad por haber sido señalada de manera reiterada, pese a haber autorizado el traslado y aclarado quién estuvo a cargo de sus hijos. De forma educada, pero firme, pidió que no se vuelva a poner en duda su proceder.

“Espero no volver a recibir un correo donde se afirme que mis hijos pueden estar expuestos a un peligro, cuando fui yo quien autorizó el traslado, de ante mano, muchas gracias por su preocupación constante", agregó.