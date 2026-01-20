Pamela López ‘PARCHA’ a profesora de sus hijos por asegurar que LLEGAN SOLOS al colegio: “Espero no volver a recibir…”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Pamela López vuelve a quedar en el centro de la controversia tras la difusión parcial de un correo electrónico enviado por la profesora del colegio de sus hijos, documento que fue expuesto por la abogada de Christian Cueva y que generó una ola de cuestionamientos en su contra. En el mensaje se sugería que la animadora habría puesto en riesgo a los menores al enviarlos solos en un taxi al centro educativo.
Sin embargo, la versión inicial fue puesta en duda cuando el programa Amor y Fuego reveló el contenido completo del intercambio, mostrando la respuesta directa de López a la docente y un firme llamado a no volver a cuestionar su rol como madre.
El correo que Pamela López envió para aclarar el traslado de sus hijos
Luego de que se difundiera el primer mensaje, Pamela López salió al frente y cuestionó que solo se hiciera público el correo de la profesora, omitiendo su respuesta. Según explicó, sus hijos no fueron trasladados por una persona desconocida, sino por alguien de absoluta confianza, a quien recurrió de manera excepcional ante la ausencia de la movilidad escolar.
El programa televisivo mostró el correo en el que López responde a la docente, dejando clara su posición y rechazando la acusación de haber expuesto a sus hijos a una situación de peligro.
“Atiendo a su preocupación y me sorprende lo que me dice, de que no acompañaro a mis hijos, pero permitame informarle que la compañía que los moviliza son de mi entera confianza cuando por esfuerzo mayor no lo llevo yo o la movilidad, mas no una compañía aleatoria. Respeto que ustedes velen por la seguridad de mi hijo, como lo hago yo como su MADRE”, indicó.
La advertencia a la profesora tras la polémica
En el mismo mensaje, Pamela López también expresó su incomodidad por haber sido señalada de manera reiterada, pese a haber autorizado el traslado y aclarado quién estuvo a cargo de sus hijos. De forma educada, pero firme, pidió que no se vuelva a poner en duda su proceder.
NO TE PIERDAS: Maju Mantilla y Gustavo Salcedo reaparecieron juntos en día especial tras problemas y revelan conmovedor mensaje
“Espero no volver a recibir un correo donde se afirme que mis hijos pueden estar expuestos a un peligro, cuando fui yo quien autorizó el traslado, de ante mano, muchas gracias por su preocupación constante", agregó.
La difusión del correo completo cambió el tono del debate y reavivó la discusión sobre la exposición pública de conflictos familiares y comunicaciones privadas, en medio del proceso legal que enfrenta la expareja. Mientras tanto, las reacciones continúan divididas en redes sociales.