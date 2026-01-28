El Ministerio de Cultura ha intervenido y derivado el caso a la Fiscalía Penal para evaluar posibles responsabilidades legales por el acto discriminatorio.

¡Indignante! El streamer Diego André Rodríguez está en el ojo de la tormenta tras hacer un comentario racista y discriminatorio en contra del joven narrador de fútbol conocido como ‘Pol Deportes’. En una transmisión en vivo en su canal ‘Zodeka’, Rodríguez causó molestia al emitir comentarios contra el joven Cliver Huamán, de solo 15 años de edad.

Streamer lanza comentario discriminatorio contra Pol Deportes y causa indignación

El hecho se registró durante una emisión en vivo del canal Zodeka, donde Rodríguez dialogaba con otros panelistas sobre el impacto que viene teniendo Pol Deportes, un joven creador de contenido que alcanzó notoriedad en TikTok, YouTube y X por su estilo fresco al relatar encuentros de fútbol, su naturalidad frente a cámara y la pasión con la que vive el deporte.

Fue en ese intercambio que el streamer lanzó un comentario cargado de desprecio, utilizando una expresión asociada históricamente a estigmas sociales y discriminación.

“Para yo sentir envidia por alguien, necesito lo que esa persona ha estado consiguiendo. Yo no me dedico a lo que se dedica Pol Deportes. No quiero yo. ¿Qué fama puede tener un serrano de 15 años?”, afirmó Rodríguez en plena transmisión, sin ofrecer aclaraciones ni matices.

La declaración, que quedó registrada en video, evidenció el uso del término “serrano” con un sentido claramente despectivo, vinculándolo a una supuesta desvalorización social y profesional. El fragmento no tardó en viralizarse: un clip de 43 segundos comenzó a circular con rapidez en X, Instagram y TikTok, alcanzando miles de reproducciones en pocas horas.

La respuesta del público fue inmediata y contundente. Usuarios, periodistas y figuras del entorno digital cuestionaron duramente el comentario, calificándolo como una manifestación de racismo y clasismo aún presentes en ciertos espacios del entretenimiento en línea.

Además, se remarcó la gravedad de que el ataque estuviera dirigido a un menor de edad, cuyo crecimiento en redes se ha dado de manera genuina, impulsado por su talento y entusiasmo, y no por el respaldo de grandes plataformas o estructuras mediáticas.

Ministerio de Cultura toma acciones contra streamer

Tras la polémica generada por un comentario de carácter racista emitido por el streamer Diego André Rodríguez durante una transmisión en vivo del canal Zodeka, el Ministerio de Cultura (MINCUL) decidió pronunciarse públicamente. Las expresiones estuvieron dirigidas al joven relator deportivo Pol Deportes y aludían a su procedencia andahuaylina, lo que desató una fuerte reacción en redes sociales y el pedido de medidas concretas.

Luego de que el video se difundiera ampliamente y despertara críticas de diversos sectores, la entidad estatal informó que el caso ya fue derivado a la Fiscalía Penal Especializada en Derechos Humanos, a fin de que se evalúen los hechos y se determinen posibles responsabilidades.

Mediante un comunicado oficial, el MINCUL precisó que su Procuraduría Pública fue la encargada de remitir la documentación correspondiente al Ministerio Público, con el objetivo de que se analicen los presuntos actos de discriminación racial denunciados.

De acuerdo con lo señalado, el proceso se enmarca en lo dispuesto por el artículo 323 del Código Penal, que contempla sanciones ante conductas discriminatorias vinculadas al origen, la etnia o la nacionalidad. En ese contexto, el sector dejó sentada su posición institucional al remarcar: