¡A alistar las velas! Anuncian cortes de luz este 27 y 29 de enero por hasta 5 horas: revisa si tu zona se verá afectada

¡INDIGNADA! Nelly Rossinelli revela que vivió pésima experiencia en playa exclusiva: “Mi familia no es bienvenida”

Nelly Rossinelli denuncia trato desigual y presunta discriminación tras incómoda experiencia en una playa exclusiva del Perú.

    La conductora Nelly Rossinelli generó revuelo en redes sociales luego de compartir una amarga experiencia que vivió junto a su familia durante su estadía en una playa considerada exclusiva. A través de sus historias de Instagram, la influencer denunció un trato desigual por parte del personal del lugar y cuestionó que las reglas no se apliquen de la misma manera para todos.

    Nelly Rossinelli expone presunto trato desigual en playa privada

    Visiblemente incómoda, la presentadora explicó que desde su llegada sintió que su familia no era bienvenida en el espacio que habían alquilado.

    “Me hacen sentir que de repente mi familia no es del todo bienvenida por un grupo específico de la playa”, expresó.

    Según relató, la situación que marcó un antes y un después ocurrió cuando su esposo intentó ingresar unos pequeños platos para compartir un piqueo.

    “Entonces, nunca reclamé nada, pero ayer íbamos a sacar un piqueo y (mi esposo) Yerzon estaba sacando unos platitos chiquititos para compartir”.

    Sin embargo, de manera inesperada, el personal de seguridad intervino para impedirles el ingreso. “Llegaron como el ICE en Estados Unidos a decirle: ‘No, señor, por favor, no puede meter’”, contó.

    Lo que más indignó a Rossinelli fue que, poco después, observó que en otra zona personas sí podían ingresar comida en grandes cantidades sin recibir ningún llamado de atención. “Me dio una cólera”, sentenció.

    “Las cámaras se malograron”: el episodio con su mascota

    La incomodidad no terminó ahí. Nelly también reveló que fue señalada varias veces por supuestos residuos dejados por su mascota en la playa, pese a que asegura ser extremadamente cuidadosa.

    “Era imposible porque jamás salimos sin la bolsita. Le exigí a los señores que me enseñen los videos y dijeron que, oh, casualidad, las cámaras se habían malogrado”.

    La conductora dejó entrever que el trato podría estar relacionado con el hecho de que su perrita no es de raza, a diferencia de otras mascotas del lugar.

    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

