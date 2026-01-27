¡INDIGNADA! Nelly Rossinelli revela que vivió pésima experiencia en playa exclusiva: “Mi familia no es bienvenida”

La conductora Nelly Rossinelli generó revuelo en redes sociales luego de compartir una amarga experiencia que vivió junto a su familia durante su estadía en una playa considerada exclusiva. A través de sus historias de Instagram, la influencer denunció un trato desigual por parte del personal del lugar y cuestionó que las reglas no se apliquen de la misma manera para todos.

Nelly Rossinelli expone presunto trato desigual en playa privada

Visiblemente incómoda, la presentadora explicó que desde su llegada sintió que su familia no era bienvenida en el espacio que habían alquilado.

“Me hacen sentir que de repente mi familia no es del todo bienvenida por un grupo específico de la playa”, expresó.

Según relató, la situación que marcó un antes y un después ocurrió cuando su esposo intentó ingresar unos pequeños platos para compartir un piqueo.

“Entonces, nunca reclamé nada, pero ayer íbamos a sacar un piqueo y (mi esposo) Yerzon estaba sacando unos platitos chiquititos para compartir”.

Sin embargo, de manera inesperada, el personal de seguridad intervino para impedirles el ingreso. “Llegaron como el ICE en Estados Unidos a decirle: ‘No, señor, por favor, no puede meter’”, contó.

Lo que más indignó a Rossinelli fue que, poco después, observó que en otra zona personas sí podían ingresar comida en grandes cantidades sin recibir ningún llamado de atención. “Me dio una cólera”, sentenció.

“Las cámaras se malograron”: el episodio con su mascota

La incomodidad no terminó ahí. Nelly también reveló que fue señalada varias veces por supuestos residuos dejados por su mascota en la playa, pese a que asegura ser extremadamente cuidadosa.

“Era imposible porque jamás salimos sin la bolsita. Le exigí a los señores que me enseñen los videos y dijeron que, oh, casualidad, las cámaras se habían malogrado”.