¡A alistar las velas! Anuncian cortes de luz este 27 y 29 de enero por hasta 5 horas: revisa si tu zona se verá afectada

Ana Siucho y Edison Flores EMOCIONAN al juntarse en foto con sus hijas en la ‘Noche Crema’ y dejó tierno mensaje: "Verlo tan feliz"

Ana Siucho sorprende al compartir su primera foto junto a Edison Flores tras su separación y le dedica emotivo mensaje que desata rumores de reconciliación.

    Ana Siucho y Edison Flores EMOCIONAN al juntarse en foto con sus hijas en la 'Noche Crema' y dejó tierno mensaje: "Verlo tan feliz"
    Ana Siucho y Edison Flores emocionaron a sus seguidores al mostrarse juntos. | Composición Wapa
    Ana Siucho y Edison Flores EMOCIONAN al juntarse en foto con sus hijas en la ‘Noche Crema’ y dejó tierno mensaje: "Verlo tan feliz"

    La reciente aparición pública de Ana Siucho y Edison Flores volvió a encender las redes sociales y despertó una ola de emociones entre sus seguidores. Tras meses de distancia mediática, la expareja sorprendió al mostrarse junta en una imagen familiar que muchos interpretaron como una señal de acercamiento, justo después de coincidir en la ‘Noche Crema’.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Macarius terminó con Suheyn Cipriani y ella lo buscó en Arequipa para recuperarlo: "Me hace feliz"

    Ana Siucho comparte la primera foto con Edison Flores tras su separación

    El pasado fin de semana, Ana Siucho asistió al Estadio Monumental junto a sus hijas para acompañar a Edison Flores en su presentación oficial con Universitario. Aunque ambos llegaron por separado, lo que nadie esperaba era que horas después la doctora publicara una imagen donde aparece junto al futbolista y las pequeñas, posando como una familia.

    La fotografía fue difundida en sus historias de Instagram durante la madrugada y estuvo acompañada de un mensaje que rápidamente se volvió viral.

    wapa.pe

    "Lo feliz que me hacen mis amores, cremas de inicio a fin", escribió Ana, generando miles de reacciones.

    Este gesto marcó la primera vez que Siucho vuelve a mostrarse públicamente con ‘Orejitas’ desde su mediática ruptura en 2025.

    El mensaje que desató rumores de reconciliación

    Además de la foto, la actitud de Ana en redes no pasó desapercibida. La exesposa del futbolista reaccionó a varios comentarios de sus seguidores, pero uno en particular llamó la atención por su cercanía emocional.

    "Me sentí tan feliz de ver a orejitas tan feliz", escribió un usuario.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Connie Chaparro DEFIENDE a Sergio Galliani tras controversia con actrices: “Hablar sin pruebas es difamar”

    A lo que ella respondió con un emoji de corazón, gesto que muchos interpretaron como una confirmación de que los sentimientos entre ambos no habrían desaparecido del todo.

    Cabe recordar que, tras su separación, Ana Siucho optó por mantener su vida privada con bajo perfil y evitó compartir imágenes de Edison Flores, incluso cuando este se reunía con sus hijas. Por eso, esta reaparición conjunta resultó especialmente significativa para sus fans.

    Para muchos, este reencuentro no solo reflejaría una relación cordial por el bienestar de sus hijas, sino también la posibilidad de una segunda oportunidad en el plano sentimental.

    SOBRE EL AUTOR:
    Saraí Pachas
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.

