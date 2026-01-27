Connie Chaparro DEFIENDE a Sergio Galliani tras controversia con actrices: “Hablar sin pruebas es difamar”

Wapa.pe
Connie Chaparro salió en defensa de Sergio Galliani tras las acusaciones de maltrato psicológico, negó los señalamientos y calificó de injusta la polémica difundida en televisión.

    Connie Chaparro habló sobre las acusaciones contra su esposo Sergio Galliani. | Composición Wapa
    La controversia que rodea al actor y director Sergio Galliani sumó un nuevo capítulo luego de que su esposa, Connie Chaparro, decidiera salir al frente para responder públicamente a las acusaciones de presunto maltrato psicológico en el ámbito teatral. A través de un video difundido en sus redes sociales, la actriz cuestionó duramente las versiones expuestas en televisión y aseguró que se está cometiendo una grave injusticia contra su pareja.

    Las declaraciones de Chaparro se producen tras las denuncias de la actriz Sonia Oquendo por su experiencia en la obra Monólogos de la vagina y los comentarios de Rodrigo González, quien mencionó en TV un caso similar relacionado con Camucha Negrete.

    wapa.pe

    Connie Chaparro defiende a Sergio Galliani y denuncia difamación

    Desde su cuenta de Instagram, Connie expresó su molestia por la forma en que se ha tratado el tema en los medios y apuntó directamente contra los conductores de espectáculos.

    “Estoy muy apenada por las cosas que ha sacado ‘Peluchín’ de mi esposo. Me parece muy injusto y duro que puedan hablar así, incluso poniendo palabras de alguien que ya no está con nosotros y que la queremos y recordamos con muchísimo amor, que es Camuchita”.

    La actriz también criticó el uso del término “maltrato” sin que existan pruebas concretas y defendió la trayectoria de Galliani en el teatro nacional:

    “Que salgan a decir ‘maltrató’ es algo muy grave y eso se llama difamar; donde no hay pruebas, se habla de chismes”.

    Para Chaparro, se está dañando la imagen pública de su esposo basándose en versiones no contrastadas y testimonios que, según ella, han sido sacados de contexto.

    Connie Chaparro se pronuncia sobre Sonia Oquendo y su experiencia teatral

    En otro momento de su descargo, la actriz se refirió directamente a la denuncia de Sonia Oquendo y explicó que el estilo de trabajo de Sergio Galliani siempre ha sido exigente, pero profesional.

    “Lo único que hizo fue dirigir a Sonia Oquendo como actriz. Lamentablemente, a ella no le ha gustado eso, se ha incomodado y, después de meses, sale a decir que la han maltratado y eso es muy injusto. Me da mucha pena porque nunca se esperó eso”.

    Chaparro sostuvo que una dirección artística rigurosa no puede interpretarse automáticamente como violencia psicológica, y que este tipo de señalamientos perjudican no solo a su esposo, sino también al entorno teatral.

    wapa.pe

    “Mi esposo no es un maltratador”, afirma Connie Chaparro

    Finalmente, Connie explicó que decidió hablar para frenar lo que considera una ola de especulaciones que se están difundiendo sin sustento.

    “Mi esposo no es un maltratador, jamás lo ha sido. Es muy triste que, por vender, se pueda difamar”.

    wapa.pe

    Además, hizo un pedido directo a Gigi Mitre, compañera de Rodrigo González, para que se informe mejor antes de seguir amplificando el caso:

    “Espero que Gigi, que conoce a Sergio de toda la vida, se pueda dar una llamada y que te cuente cómo han sido las cosas. Él es un caballero. Jamás va a salir a hablar mal de alguien. Lo único que te va a decir es que hizo su trabajo y eso es todo”.

    Con estas palabras, Connie Chaparro dejó en claro su respaldo absoluto a Sergio Galliani y cuestionó el tratamiento mediático que se le ha dado a las denuncias.

    Connie Chaparro DEFIENDE a Sergio Galliani tras controversia con actrices: "Hablar sin pruebas es difamar"
