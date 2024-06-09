Cristian Rivero confesó por qué no pudo tener una hija con Gianella Neyra | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram

Cristian Rivero y Gianella Neyra tienen una de las relaciones más sólidas del espectáculo nacional desde hace más de una década. El conductor de televisión y la actriz tienen un hijo fruto de su amor, pero recientemente el expresentador de Latina TV confesó algo que impresionó.

En su podcast ‘Cristian Rivero ‘El Podcast’, Rivero se sentó junto a Alejandra Baigorria para conocer detalles de su vida personal. Fue ahí donde él reveló sus deseos por haber tenido una hija con Gianella Neyra, pero la poderosa razón por la que esto no pudo darse. ¿Qué pasó realmente?

¿Por qué Cristian Rivero no pudo cumplir su sueño de tener una hija con Gianella Neyra?

Cristian Rivero conversó con Alejandra Baigorria y le preguntó cuándo si planeaba tener hijos con Said Palao. Durante la conversación, este abrió su corazón y confesó que uno de sus sueños era tener una hija con la actriz Gianella Neyra y que lamenta que nunca pudo cumplir este deseo.

"Todas esas cosas complicadas de la crianza, del bebé cuando recién nace, la mala noche, que se enferma, te las olvidas. Yo cuando quise uno más, quería una mujercita, ya fue muy tarde, me animé muy tarde", dijo el exanimador de ‘Esto es Guerra’ dejando ver su tristeza.

"Debo confesar que me arrepiento, me hubiese gustado tener una mujercita. Somos dos en casa y dos varones en casa, me hubiera gustado tener a mi princesita y Gianella me dice 'Por algo pasan las cosas'", añadió expresando que está arrepentido de no haber podido tener una niña con la actriz.

¿Cuántos hijos tienen Cristian Rivero y Gianella Neyra?

La sólida pareja tiene un hijo en común. En el 2015 ambos se convirtieron en padres de un niño, que es el único para el conductor, pues la actriz Gianella Neyra tuvo su primer hijo fruto de su matrimonio con Segundo Cernadas.

Meses atrás, Rivero se sinceró en el podcast de Verónica Linares y reveló que, pese a que antes no quería tener hijos, conocer a Gianella Neyra y su primogénito lo hicieron cambiar de opinión.