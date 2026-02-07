Wapa.pe
Pamela López es buscada por la policía tras denuncia de su examiga y ella se desmorona

Christian Cueva: abogado asegura que Pamela López podría ir a prisión en cualquier momento por presunto desacato reiterado

La defensa del futbolista Christian Cueva asegura que la investigación ya está en marcha y que Pamela López podría enfrentar prisión por desacato reiterado.

    Christian Cueva: abogado asegura que Pamela López podría ir a prisión en cualquier momento por presunto desacato reiterado
    Abogado de Christian Cueva asegura que Pamela López podría ir a la cárcel en cualquier momento. | Composición Wapa | Instagram
    Christian Cueva: abogado asegura que Pamela López podría ir a prisión en cualquier momento por presunto desacato reiterado

    En medio de la controversia pública que la enfrenta con su exmejor amiga y aún esposo, Christian Cueva, Pamela López atraviesa uno de los momentos legales más complejos de su vida. Según informó el abogado del futbolista, Zamir Villaverde, el Octavo Juzgado de Familia solicitó al Ministerio Público evaluar una posible pena de prisión de hasta ocho años. La medida responde a presuntas reiteradas faltas a las disposiciones de protección dictadas a favor del deportista.

    Defensa de Cueva advierte posible prisión para Pamela López

    La acción legal fue presentada por el Estudio Villaverde, representación jurídica del futbolista, y argumenta que López habría incumplido en repetidas ocasiones una disposición judicial que le impedía realizar declaraciones públicas o alusiones mediáticas relacionadas con Cueva.

    De acuerdo con escritos difundidos por la defensa del deportista en plataformas digitales, el juzgado concluyó que Pamela López habría vulnerado de forma constante las medidas legales, al brindar comentarios y pronunciamientos sobre el jugador en diversos espacios de comunicación, pese a existir una restricción expresa.

    Asimismo, la parte legal de Cueva advirtió que la trujillana podría afrontar prisión si no accede a algún mecanismo legal alternativo. “(¿Podría ir a la cárcel?) En cualquier momento, porque ya ahorita se está viendo en el Ministerio Público este proceso de investigación”, sentenció.

    El abogado también señaló que la Fiscalía ya requirió recopilar y remitir todas las pruebas vinculadas a presuntos actos de desacato por parte de López, y estimó que el procedimiento podría extenderse entre tres y seis meses.“La señora Pamela López incumplió reiteradamente la orden que le prohibía emitir comentarios u opiniones en medios sobre el señor Christian Cueva”, indicó el abogado.

    Proceso seguiría de oficio aunque López deje de hablar de Cueva

    El representante legal de ‘Aladino’, Zamir Villaverde, señaló que, incluso si la trujillana deja de mencionar a su patrocinado, el procedimiento continuará por iniciativa judicial, ya que es el propio magistrado quien impulsa la denuncia por presunta desobediencia.

    “La jueza de Familia, ante tal incumplimiento, ha dicho: ‘Ya se comprobó tal incumplimiento’ y remite al Ministerio Público todas las copias a fin de que se ejecute. También ha expuesto a los menores de edad; la señora López también ha incumplido esa parte”, finalizó.

    Pamela López guarda silencio, pero afrontará proceso judicial

    Pamela López evita pronunciarse directamente sobre el pedido de prisión promovido por el juzgado y la defensa de Christian Cueva. Sin embargo, sí respondió a las acusaciones de su ex amiga, negando amenazas y asegurando tener pruebas. En entrevistas, afirmó que su prioridad son sus hijos y que enfrentará cualquier proceso legal, aunque lamenta el impacto mediático en su familia. De confirmarse incumplimientos reiterados, podría afrontar una pena efectiva, con posibles agravantes legales.

    ;