André Silva encendió rumores de separación con Adriana Álvarez, hija de la productora Michelle Alexander, tras un emotivo mensaje que conmovió a sus seguidores.

    André Silva sorprendió a sus seguidores con un emotivo mensaje que despertó rumores sobre una posible ruptura con su esposa, Adriana Álvarez. La pareja, una de las más consolidadas de la farándula nacional, parecía estable tras más de una década juntos.

    Sin embargo, recientes declaraciones del actor de ‘Luz de Luna’ revelan que atraviesan una etapa distinta como familia, dejando entrever que podrían continuar presentes en la vida de su hija, pero por caminos separados.

    wapa.pe

    ¿André Silva se separó de la hija de Michelle Alexander?: mensaje enciende rumores

    André Silva, actor de ‘Luz de Luna’, sorprendió a sus seguidores al compartir un emotivo mensaje que generó rumores sobre una posible separación de su esposa, Adriana Álvarez, con quien estaba por cumplir tres años de matrimonio el 8 de febrero.

    La relación entre Silva y la hija de la productora Michelle Alexander, iniciada hace más de diez años, se consolidó como una de las más sólidas y discretas de la farándula, culminando en una boda memorable. Sin embargo, recientes declaraciones del actor sugieren que su vínculo podría haber terminado, mostrando su vulnerabilidad ante noches de insomnio, tristeza y desasosiego por el distanciamiento de su hija y esposa.

    wapa.pe

    "Pienso en todo lo que ha pasado, en esa distancia que con el tiempo se ha vuelto parte de nuestros días, y te extraño. Hace ya varios meses como familia, empezamos a transitar una etapa distinta. De esas que cambian muchas cosas. Y aun así, en medio de todo, tú nos enseñaste algo enorme: lo grande que puede ser el amor en un corazón tan pequeño. Tu forma de amar a mami y a papi, tu manera de adaptarte, de comprender, nos recuerda todos los días que lo más importante siempre será tu bienestar", dijo asegurando que dicho cambio comenzó hace unos meses.

    wapa.pe

    El actor resaltó el cariño que recibe de su hija y le dedicó un mensaje emotivo, destacando que él y su madre siempre estarán a su lado, aunque ahora recorran caminos separados. ¿Significa esto un divorcio? "Quiero que sepas algo… mami y papi siempre vamos a estar para ti. De maneras distintas, en caminos distintos quizá, pero con el mismo amor infinito. Acompañándote en cada aventura, en cada sonrisa, en cada tristeza. Te amamos hijita. Te amamos por siempre. Nunca lo olvides"

    Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado oficialmente la separación.

    André Silva se habría separado de su esposa Adriana Álvarez, hija de Michelle Alexander: "En caminos distintos"
