Alejandra Baigorria volvió a acaparar miradas en redes sociales tras compartir un momento íntimo de su relación con Said Palao. La empresaria mostró con naturalidad cómo es su convivencia luego de un año de matrimonio, pero un detalle expuesto públicamente no habría caído nada bien. La reacción del chico reality dejó entrever cierta incomodidad. El episodio rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

Alejandra Baigorria recibe reclamo de Said Palao tras ponerlo en evidencia

Alejandra Baigorria sorprendió en redes sociales al dejar ver cómo es su dinámica con Said Palao tras un año de su matrimonio. La ‘Gringa de Gamarra’ expuso un detalle del integrante de ‘Esto es Guerra’ que la tiene más enamorada que nunca. Sin embargo, este se habría incomodado y su reacción fue notoria.

“A ver, chicos, encuesta, ¿Said se queda así o con su pelo de rulitos largos? A mí me gusta así, se le ve así como peleador, se te ve más como el de Fast and Furious, ¿cómo se llama? ¡Toretto! ¡Mi Toretto!”, dijo elogiando al chico reality, pero este la aclaró.

“No seas mala, ya quisiera ser, no soy ni la uña de Toretto”, comentó dejando en claro que no hay ningún parecido entre él y el personaje de la película.